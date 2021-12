Demonstration mod asylcenter: - Jeg har installeret overvågning

Tidligere demonstrerede borgerne i Sandvad for, at 14 nye beboerne IKKE skulle flytte til byen. Nu er de flyttet ind, og borgerne demonstrerer for at få dem væk

Udlændingestyrelsen flyttede for to uger siden - til trods for flere demonstrationer og borgere i oprør - den første gruppe af de 14 udviste og kriminelle udlændinge, der den kommende tid skal bo i Sandvad.

Det har skabt sådan en utryghed i byen, at flere har installeret overvågning, droppet skolebussen til børnene eller har måttet aflyse nytårsaften.

Cirka 80 borgere fra Sandvad og de nærliggende byer var i dag samlet til anden store demonstration i byen. Foto: Ernst van Norde

Anden store demonstration

Det er tredje søndag i advent, og i regn og blæst demonstrerer 80 Sandvad-borgere med fakler, bannere, tudehorn og slagsange i den lille midtjyske by lige uden for Jelling.

For anden gang på to måneder har Sandvad samlet borgerne for at demonstrere mod Udlændingestyrelsens beslutninger.

Men 100 meter før asylcentret bliver der fuldstændig ro, og demonstranterne stiller sig i tavshed foran centret.

En begynder at synge, og resten følger med:

- Kom og syng en enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå.

'En enkelt sang om frihed' af Eddie Skoller bliver sunget i kor foran asylcentret.

Efter sangen fortsætter gruppen videre, og præcist 100 meter væk fra centret starter tudehornene igen.

- Grith (vicedirektør i Udlændingestyrelsen, red.) bruger magt, vi er i foragt, lyder det igen og igen fra demonstranterne.

Læs også: Sandvad-borgere har fået mundkurv på

Aflyste børnenytår

Mor til seks og en af de nærmeste naboer til centret Gitte Lund har måttet fortælle sin teenagedatter på 12 år, at de to veninder, hun havde inviteret til nytårsaften, ikke må komme alligevel.





- Vi havde virkelig glædet os til at holde sådan en rigtig børnenytårsaften, siger Gitte Lund.

Med kun 150 meter til centret fra Gitte Lunds hjem har forældrene til de to veninder besluttet, at de alligevel ikke tør sende deres døtre til Sandvad nytårsaften.

- Selvom vi selvfølgelig havde passet rigtig godt på, kan jeg godt forstå deres forældre. Der er jo så meget utryghed og uvished her i byen, siger Gitte Lund.

Det har kunnet mærkes i den store familie, at der er kommet nye naboer.

- Vi låser dørene nu - også om dagen. Og hvis nogen af de store er alene hjemme, har jeg sagt til dem, at hvis hundene gør, skal de ikke gå ud og kigge, men bare kigge ud ad vinduerne.

- Det er ikke særlig rart at have det sådan i sit eget hjem. Vi flyttede til byen for 15 år siden, fordi vi godt kunne tænkte os et lille, trygt lokalsamfund. Det har det også været indtil for 14 dage siden, slutter Gitte Lund.

Samme utryghed protesterede Lars Schmidt på 41 år imod søndag.

Lars Schmidt bor med sine børn og sin kæreste. Han har to hunde og føler sig ikke umiddelbart utryg trods de nye naboer. Dog mener han, at Udlændingestyrelsen har trykket hele projektet ned over hovedet på Sandvad. Foto: Ernst van Norde

- Vi får aldrig hele sandheden, og det her er blevet trykket ned over hovedet på os. Det føles korrupt, siger Lars Schmidt der også bor i Sandvad.

- Jeg har aldrig set så meget politi her i byen før, og det er selvfølgelig med til at skabe en form for tryghed. Men min kæreste derhjemme føler sig utryg, og hun er for alvor begyndt at låse efter sig. Det har vi aldrig gjort før, siger Lars Schmidt, der ikke selv føler sig utryg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Overvågning i eget hjem

Signe Nielsen fra Sandvad er en af de borgere, som har skredet til handling, efter de nye naboer er kommet til byen.

Hun har - ligesom flere andre - fået installeret overvågning i sit hjem.

Signe Schmidt har installeret overvågning i sit hjem for at føle sig mere tryg. Foto: Ernst van Norde

- Jeg føler mig meget utryg, og det er den eneste grund til, at vi har sat det op, lyder det fra den 52-årige Sandvad-borger.

- Vi har jo haft et velfungerende asylcenter tidligere med familier og unge. Her oplevede vi, at beboerne var i byen og brugte naturen. Det har jeg ikke lyst til med den her gruppe mennesker, som er flyttet ind nu, fortsætter Signe Nielsen.

Tidligere har Udlændingestyrelsen udtalt, at det ikke er en beboergruppe, som 'erfaringsmæssigt er synlig i gadebilledet', men det er ikke den oplevelse, Sandvad-borgerne har.

- Vi ser dem skam. De er i bussen til Jelling, går i byen, og der er særligt en, som trasker rundt hele tiden, siger Lars Lindholm, der er formand for lokalrådet og også bor i Sandvad.

De 14 beboere, som skal bo på Center Sandvad, er ikke frihedsberøvet og må frit gå ind og ud, som de vil.

- Det er også derfor, at de er så fejlplaceret her i Sandvad. Centret ligger jo lige over for en legeplads, vores eneste busstoppested og med et villakvarter få hundrede meter væk. I Brovst (hvor de tidligere har boet, red.) boede de jo ude i en skov, siger Lars Lindholm.

Kirsten Paugan og Lars Lindholm var talerne til dagens demonstration. Foto: Ernst van Norde

- Jeg er selv begyndt at køre mine drenge i skole om morgenen. Jeg forstår ikke, hvorfor Udlændingestyrelsen mener, at vi skal vente og se, OM der sker noget. Jeg gambler ikke mine børn, det er helt sikkert, fortsætter Lars Lindholm.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen dialog

En af de efterhånden kendte ansigter i Sandvad-dramaet er beboerformand Kirsten Paugan.

Hun har ikke fem potter dialog tilovers for udlændingestyrelsen.

- Jeg har hørt, at Udlændingestyrelsen har været ude og snakke om dialogmøder, sameksistens og følgegrupper. Men her må jeg bare understrege, at der er ikke dialog mellem os og styrelsen, siger Kirsten Paugan.

Kirsten Paugan, beboerformand i Sandvad. Foto: Ernst van Norde

- På det seneste såkaldte dialogmøde ønskede Udlændingestyrelsen blot flere oplysninger om de aktindsigter, vi har søgt og stadig ikke fået, siger Kirsten Paugan.

Og selvom beboerne er flyttet ind, og man som udefrakommende kunne fristes til at sige, at slaget er tabt for byen, stopper det ikke de jyske krigere.

- Vi demonstrerer hver eneste dag, og det fortsætter vi med, siger Kirsten Paugan.