Demonstration mod coronapas i Rom mødes med vandkanoner

Politiet har taget vandkanoner i brug i Rom, hvor omkring 10.000 italienere har samlet sig for at demonstrere mod regeringens regler for brug af coronapas.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet siger, at vandkanonerne blev taget i brug, da nogle hundrede demonstranter forsøgte at nå frem til premierministerens kontor.

Italienske medier skriver, at ekstremt højreorienterede grupper har sluttet sig til demonstranterne.

Siden august har der været regler om, at man skal have coronapas for at komme ind på museer, sportsbegivenheder og restauranter.

Reglerne udvides til alle arbejdspladser den 15. oktober. Har man ikke et vaccinepas, kan man blive sendt hjem fra sit job uden løn.

For at få et coronapas skal man enten være vaccineret, have haft coronavirus eller fremvise en frisk og ren test.

Reglerne er allerede gældende i sundhedssektoren.

Pensionisten Maria Ballarin er blandt demonstranterne, og hun er vred.

- Kriminel og kujonagtig afpresning, kalder hun regeringens krav om et coronapas.

Hun siger, at da regeringen ikke gør det til et krav, at man skal vaccineres, tvinger den arbejdere til selv at tage ansvaret for en vaccine og selv stå med eventuelle konsekvenser.

- Indirekte gør de det til en pligt at blive vaccineret for at have et arbejde, siger hun.

Cosimo, en anden demonstrant, fortæller, at han og hans kone begge er sygeplejersker. De er ikke vaccineret. De har allergiproblemer og er blevet undtaget for vaccine af deres familielæge.

- Men vi blev sendt hjem for to måneder siden, siger han og tilføjer, at de ikke har fået løn.

Stefano, også en demonstrant, er ikke vaccineret og siger, at han bliver nødt til at lade sig teste. Det koster penge.

- Jeg må betale for at gå på arbejde. Det er absurd.