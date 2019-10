Demonstrationen i Barcelona: Se de vilde videoer

Dommen over den tidligere vicepræsident i Catalonien har fået demonstranter på gaden og i lufthavnen i Barcelona

Mandag er tusindvis af borgere gået på gaden i den spanske storby Barcelona.

Indbyggerne i den catalanske hovedstad demonstrerer for at vise deres utilfredshed over dommen om fængselsstraf til den tidligere vicepræsident Oriol Jungueras og flere andre fra den catalanske løsrivelsesbevægelse.

Sammen med otte andre fra den catalanske løsrivelsesbevægelse fik de fængselsstraffe på mellem ni og 13 år.

I lufthavnen er demonstranterne talstærkt til stede, mens spansk politi forsøger at holde trit med de mange demonstranter.

Og det går voldsomt for sig. En video fra stedet viser, hvordan politiet tæver de siddende demonstranter med kniplerne.

Dommen fra den spanske højesteret har resulteret i at byens borgere er gået talstærkt på gaden og i lufthavnen, hvilket har påvirket både biltrafikken og flytrafikken.

Kaoset i lufthavnen er også skyld i, at der er mange fly der er blevet aflyst.

VÍDEO: Un grup de manifestants han pogut accedir a l’Aeroport des d’una porta d’emergència. @Mossos ha donat cops de defensa. #SentenciaProces @elnacionalcat pic.twitter.com/65RVw57Tj7 — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) October 14, 2019

Demonstrationerne i Barcelona er ikke gået stille hen. Beboerne i den spanske by og det catalanske område har siden 2017 prøvet at løsrive sig fra Spanien uden held.

Danskere i området er tidligere mandag blevet opfordret til at holde sig på afstand af de voldsomme demonstrationer, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Danskerne bliver opfordret til at følge de spanske myndigheders anvisninger.