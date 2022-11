Demonstrationer gør ondt på Kinas aktiemarked

- Det her er et klart tegn på, at folk har fået nok. Både af de lokale coronaforanstaltninger, men også over manglen på frihed.

- Håndteringen af ildebranden i et lejlighedskompleks i Xinjiang, hvor ti mistede livet, har virkelig tændt en fandenivoldskhed i befolkningen og ikke blot lokalt.

Yang Jiang er ikke i tvivl. Hun er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med særligt fokus på Kinas indenrigspolitiske affærer. Hun ser klart, at dødsulykken var dråben, der fik befolkningens voksende skepsis til at flyde over over for landets strenge coronapolitik.

Det er især unge kinesere, der har luftet deres utilfredshed på gader og stræder. Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

Én ting er coronatræthed - det kender selv vi danskere til. Men Men in Black-bevægelsen, der spirede op som modsvar på S-regeringens coronahåndtering, var alligevel ikke baseret på mistede menneskeliv og den mængde kontrol, den kinesiske regering har sat i værk for at komme omikron-varianten til livs.

Landets præsident, Xi Jingping, har endnu ikke vist tegn på at slække på landets nultolerancepolitik over for smittevarianten, og nu har flere kinesere i landets metropoler fået nok.

- Indtil videre har regeringen haft en klar stillingtagen, der siger, at de mere end noget andet land tager mere højde for folks sikkerhed.

- Men nu er holdningen blandt folket splittet, for mens nogle er stadig meget bange for corona, så er disse protester også et klart signal til regeringen, der skal nedtrappe for den store mængde propaganda og løsne op for restriktionerne, udtaler seniorforsker Yang Jian til Ekstra Bladet.

Mange kinesere valgte at gøre brug af et tomt stykke A4-papir som symbol på, at det var lige meget, hvad de sagde, når de er underlagt så strenge regler. Foto: Noel Celis/Ritzau Scanpix

Det kan godt være, at den nærmest enevældige Xi Jingping skal kigge på at sluge en kamel eller to, for det, at kineserne lufter deres utilfredshed så offentligt og i så store mængder, har også ramt landet på anden vis.

- Man kan også se, at økonomien tager skade af det her, og det er den helt store bekymring for regeringen.

En tanke, Frederik Engholm, chefstrateg og chef for international makroøkonomi ved Nykredit, køber. For når et land oplever uroligheder, rammer det også landet på andet end omdømmet. I dette tilfælde faldt det kinesiske aktiemarked med cirka tre procent. Og ifølge Engholm kan faldet tilskrives befolkningens opråb.

- Som vi så under de gule vestes demonstrationer i Frankrig og under balladen i Hong Kong, er det helt normalt, at sociale uroligheder i et land betyder et faldende aktiemarkedet i takt med bekymringer.

- Bekymringer som: hvor galt kan det gå, hvor meget kan urolighederne betyde for stabiliteten i landet, og i hvor stort omfang kan det have påvirkning for at føre dagligdagen videre, som man kender den.

Sammenstød mellem civile coronademonstranter og Shanghais politistyrke. Foto: Ritzau Scanpix

Det kinesiske aktiemarked faldt, efterhånden som dagen skred frem, mere og mere til ro. En udvikling Frederik Engholm vurderer sker, fordi befolkningen er af den opfattelse, at deres bekymrede opråb hænger ved og har sat sig fast i hovedet på kommunistpartiets politiske beslutningstagere.

- Det, at der kommer signaler fra befolkningen, der viser markant utilfredshed med politikken, kan være en vej til, at regimet tænker, den førte coronapolitik gør ondt på befolkningen på andre måder end ren og skær sygdomsmæssigt.

- Det kan være grunden til, at markedet ude på eftermiddagen i Kina begynder at vise et mindre fald, at folk måske tænker, at den samlede opstand mod regimet kan være en pejling på, at de kinesiske myndigheder bliver nødt til at ændre i politikken.