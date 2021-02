Demonstrerer hele februar: - Skal vi bare lade Afrika dø?

Kære Statsminister Mette Frederiksen,

Mange tak for den korte samtale i går aftes.

Afrika bløder – styrtbløder.

Penge alene, uanset hvor mange, kan ikke hjælpe kontinentet og hvor skulle de også komme fra i den nyværende økonomiske verdenssituation.

Mit forslag til Danmark og dig er kort forklaret dette:

Danmark financerer indkøb (i Afrika) af 100 gram Chia til 100.000 småfarmere i samtlige 54 afrikanske lande.

I samarbejde med de enkelte landbrugsministerier deles disse ud i en ”fælles” utratitionel aktion, der vil skabe overskrifter og omtale men hvor alt der i den forbindelse

kommunikeres er fakta og underbygget af afrikanske allerede eksisterende chiafarmere.

Dette skal mest af alt ses som den ”symbolske” handling.

Selve hovedformålet er mere, ganske enkelt og simpelt, at ”fortælle” hele afrika om Chia og de muligheder

de og verden har fået tilbage med denne fantastiske plante og afgrøde.

Dem der ikke får en pose frø i aktionen kan med en investering på 1 dollar købe tilsvarende mængde i supermarkedet.

Afrika (og resten af verden) har brug for vækstmotorer efter Coronakrisen.

For 250-300 år siden var det kombinationen af kul og kartofler, der skabte den industrielle revolution og dermed alt hvad vi kender i dag.

Det har Chia potentialet for at gøre i Afrika.

Plantebaserede komplette proteiner og grøn bioolie – uden brug af pestisider og kan noget gro kan Chia gro.

Chia´s rødder går, ifgl Niels Erik Jespersen fra Dalum landbrugsskoles internationale afdeling, der har erfaring med chiadyrkning både i Afrika men også i Danmark,

6-7 meter ned i jorden og finder næring og vand hvor andre planter ikke kommer ned.

Dette ikke alene sikrer Chia vækst men den Co2 der optages i rødderne bliver i jorden – ligesom træer blot gror Chia på 3-4 mdr og dette 2-3 gange om året.

Jo mere vi dyrker Chia jo mere Co2 trækker vi tilbage i jorden.

Men det haster…..

Mit forslag er derfor, at du annoncerer overstående i forbindelse med Danmarksindsamlingen på næste lørdag.

I ”coronatid” er der jo lang tid til den 6. februar så det kan sagtens nå at blive forberedt og selv en decideret indsamling til dette formål, kan DR også sagtens nå at sætte op.

Prisen for indkøb af Chia´en er under 10 millioner kr og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det kan danskerne godt se det fornuftige i – hjælp til selvhjælp og coronatilpasset.

Jeg lovede at gøre denne mail kort, så jeg må hellere stoppe nu.

Jeg kunne forsætte i timevis om de muligheder verden har fået tilbage med Salvia Hispanica – Chia er mit liv.

Jeg håber du kan finde tid til en uddybende (men kort) samtale om ovenstående og jeg står til rådighed 24/7 næsten bogstaveligt uden foran din dør til Statsministeriet.

There is always light,

If only we are brave enough to see it

If only we are brave enough to be it

Du, Danmark og Chia kan være lyset for afrikanerne i deres mest kulsorte tid nogensinde.

Hvis vi tør!

Er du modig Mette?

Med de bedste og mest håbefulde hilsener

Martin L. Toft

Uafhængig talsperson for Chia