Demonstrerer mod regeringen: - Helt væk fra virkeligheden

Tina og Knud demonstrerer for at markere deres foragt mod politikernes 'magtmisbrug, manglende respekt for grundloven og demokratiske underskud'

En kortege af traktorer og vrede landmænd fra store dele af Nordjylland fyldte godt i gaderne i Aalborg i weekenden.

Landmændene demonstrerede mod regeringens ulovlige instruks om at aflive alle mink - syge og raske - og den måde regeringen har håndteret sagen og coronapandemien på.

Nu rykker demonstrationen til København og Aarhus, hvor flere hundrede ventes at deltage.

Det fortæller landmand Tina Grusgaard Pedersen fra Nibe til Ekstra Bladet.

Sympati for minkavlerne

Hun deltog selv i demonstrationen i weekenden og forventer også at deltage i demonstrationen i København.

- Vi forsøger at skabe fokus på det brud på grundloven, som vi mener, der har været. Det er ren frustration over den måde, det hele bliver håndteret på. Og så er det selvfølgelig også for at vise sympati for minkavlerne, siger Tina Grusgaard Pedersen.

Regeringen kører sit eget løb

Ifølge hende mødte cirka 200 personer op til demonstrationen lørdag.

- Vi havde fået lov til at låne Danish Crowns parkeringsplads i Svendstrup, hvor vi mødtes og samlede os fra morgenstunden af. Derefter gik vi mod Aalborg i samlet flok, siger Tina Grusgaard Pedersen.

Landmænd i massevis. Foto: Ritzau Scanpix

En enkelt landmand havde lånt sin kones minkpels.

- Men det handler i bund og grund om, at vi føler, regeringen kører sit eget løb, og det strider imod vores fundament, siger Tina Grusgaard Andersen.

Demo for folkestyret

På Facebook opfordrer arrangørerne af de kommende demonstrationer folk til at møde op for at 'kræve medbestemmelsen tilbage'.

'Stor demonstration i København og Aarhus imod magtmisbrug, manglende respekt for grundloven, demokratisk underskud - og for folkestyret!' lyder det på begivenheden.

Ifølge Knud Jeppesen, landmand og medarrangør, har demonstrationerne fået stor opbakning fra andre erhvervsdrivende.

- Det handler om, at man uden et politisk flertal og uden om loven lukker et helt erhverv. Vi er mange, der er nervøse for, hvem det rammer næste gang. Og derfor stiller vi os på bagbenene, siger han til Ekstra Bladet.

Langt fra virkeligheden

Demonstrationerne handler ikke om, hvorvidt man er for eller imod mink, understreger han.

- Det var den ulovlige ordre mod minkavlerne, der var dråben, men det er ment som en generelt kritik af systemet. Dem, der bestemmer, er for langt fra dem, der bor ude i virkeligheden. Det skaber et embedsværk og nogle politikere, der er helt væk fra virkeligheden, siger Knud Jeppesen.

Demonstrationerne finder sted lørdag 21. november i København og Aarhus.