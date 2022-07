Demonstrerer og blokerer: Hollandske landmænd raser

De hollandske landmænd protesterer mod et nyt tiltag fra regeringen, der vil begrænse mængden af husdyr i landbruget

I flere uger har hollandske landmænd protesteret i stor stil.

Store folkemængder har med lastbiler og køretøjer stoppet transporten til og fra flere fødevarecentraler, blokeret motorveje og arrangeret store demonstrationer i flere hollandske byer.

Protesterne, der ved første øjekast kan virke som et nationalt anliggende, har spredt sig over Europa og den vestlige verden, hvor de hollandske landmænd høster stor sympati.

Årsagen til de store demonstrationer findes i et nyt tiltag fra regeringen, som skal begrænse mængden af kvælstof i den hollandske natur.

Reducering på 30 procent

Tilbage i december sidste år fremlagde den hollandske regering sin nye miljøplan. Med den 25 milliarder euro (187,5 milliarder kroner red.) dyre plan vil den man begrænse udslip af kvælstof i landet med 70 procent.

En af de store kvælstofsudledere kommer fra afføringen fra landbrugsdyr og gødningen fra marker, der kan forurene vandløb og naturen.

Protesterne har også spredt sig til de hollandske lastbilchauffører. Her er det ved en demonstration i Amsterdam. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor vil den hollandske regering begrænse antallet af landbrugsdyr med omtrent 30 procent, for at komme i mål med 70 procents reduktionen, som forfatningsdomstolen i Holland har pålagt regeringen.

Ifølge dokumenter fra det hollandske finansministerium vil aftalen betyde, at omtrent halvdelen af de landbrug, der holder landbrugsdyr, vil blive begrænset i deres omsætning eller i yderste konsekvens må lukke.

- Det her er ikke et demokrati mere. Det er et diktatur, sagde Jeroen van Maanen, en landmand fra det centrale Holland til TheGuardian.

- Hvis du kommer efter os og vores familie, så kommer du efter vores sjæl. Vi har foreslået alle mulige løsninger, men vi bliver ignoreret. Ingen anden sektor har reduceret kvælstof i de seneste 30 år så meget, som vi har, sagde landmanden til TheGuardian.

Der er omtrent 100 millioner landbrugsdyr i Holland, der er på størrelse med Danmark. Landet har en tre gange så stor befolkning som Danmark.

En kvindelig demonstrant på hesteryg viser solidaritet med de hollandske landmænd under årets Tour de France. Foto: Ritzau Scanpix

Nyder stor popularitet

Bevægelsen er blevet mødt med stor støtte rundt omkring i verden.

På sociale medier kan man finde videoer fra sympatiprotester i alt fra Spanien til Canada.

Situationen i Holland tiltrækker både sympati fra dele af befolkningen, der mener, at klimaindsatsen er gået for vidt. Tilhængere af mere konspiratoriske teorier viser også stor støtte til landmændene.

Blandt andet ser flere en forbindelse mellem coronapandemien og situationen i Holland.