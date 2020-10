Den 58-årige forfatter Pia Juul er død

Den 58-årige forfatter Pia Juul døde onsdag efter kort tids sygdom. Det oplyser Asger Schnacks Forlag i en pressemeddelelse.

- Det er et smerteligt tab for familie og venner, og det er et stort tab for dansk litteratur, som hermed har mistet en af sine mest betydningsfulde forfattere, lyder det i pressemeddelelsen fra Asger Schnacks Forlag.

Pia Juul debuterede i 1985 med digtsamlingen 'Levende og Lukket'. Sidenhen har hun udgivet flere romaner og digtsamlinger.

I 2000 fik hun Det Danske Akademis Beatriceprisen, der hvert år tildeles en skønlitterær forfatter inden for lyrik eller prosa, hvis 'allerede udgivne bøger har en kvalitet, som der er grund til at påskønne, og om hvem der er grund til at tro, at han eller hun vil udvikle sig yderligere'.

I 2005 blev hun medlem af Det Danske Akademi.