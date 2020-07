Den 'amerikanske helt' John Lewis hyldes verden over.

Nyhedsbureauet AP mindes ham som et ikon for højrefløjen og en 'amerikansk helt', og den nu afdøde tidligere amerikanske politiker hyldes på de sociale medier for at have kæmpet for borgerrettigheder.

På Twitter i USA er det 'John Lewis', '#ripjohnlewis', 'Rest in Power' og 'Mr. Lewis', der trender allermest.

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama har skrevet en længere udtalelse, hvor han mindes John Lewis' bedrifter.

Den tidligere amerikanske præsident Obama i et kram med John Lewis. Arkivfoto: Saul Loeb

Not many of us get to live to see our own legacy play out in such a meaningful, remarkable way. John Lewis did:https://t.co/KbVfYt5CeQ — Barack Obama (@BarackObama) July 18, 2020

'Han elskede sit land så højt, at han risikerede sit liv og sit blod, så det kunne leve op til sit løfte. Op gennem årtierne gav han ikke kun sig selv til kampen for frihed og retfærdighed, men inspirerede generationer, der fulgte efter for at leve op til hans eksempel,' skriver Barack Obama, der var den første afroamerikanske præsident i USA.

Nationens samvittighed

Også den tidligere præsident Bill Clinton sender sine tanker til John Lewis, der døde efter et årelangt kræftforløb.

'John Lewis gav alt, hvad han havde for at indløse USA's uopfyldte løfte om lighed og retfærdighed til alle og for at skabe et sted for os at opbygge en mere perfekt union sammen. Ved at gøre det blev han nationens samvittighed,' skriver Bill Clinton, der var præsident fra 1993-2001.

John Lewis gave all he had to redeem America’s unmet promise of equality and justice for all, and to create a place for us to build a more perfect union together. In so doing he became the conscience of the nation. — Bill Clinton (@BillClinton) July 18, 2020

Det er ikke kun i den politiske verden, John Lewis får ord med på vejen. Den amerikanske skuespiller Viola Davis, der blandt andet har spillet med i Suicide Squad, skriver:

'Tak for din service, tak for dit engagement for at forandre og dit mod. Du gjorde det godt med din tid på denne jord.'

Rest in Heavenly peace Mr. John Lewis. Thank you for your service, for your committment to change and your courage. You did great with your time on this earth. "Goodnight sweet Prince. May flights of angels sing the to thy rest." And...pour some blessings on us down here pic.twitter.com/9ZBSnLYmMa — Viola Davis (@violadavis) July 18, 2020

'Hvil i paradis'

Rapperen Sean John Combs - bedre kendt under sit kunsternavn P. Diddy - sender også en stor tak til John Lewis, som han kalder for 'kongen'.

Thank you King John Lewis for your lifetime of service for our community. We will finish what you started ON GOD! #GoodTrouble pic.twitter.com/S1IXqI0Agj — Diddy (@Diddy) July 18, 2020

'Tak kong John Lewis for din livslange service til vores samfund. Vi afslutter det, du startede PÅ GUD!'

Den amerikanske verdensstjerne LeBron James, der tidligere spillede for Cleveland Cavaliers og fra 2018 for NBA-holdet Los Angeles Lakers, siger tak:

'Hvil. I. Paradis, John Lewis. #BorgerrettighedsIkon. TAK!!'

Rest. In. Paradise John Lewis. #CivilRightsICON THANK YOU!! — LeBron James (@KingJames) July 18, 2020

Den nuværende amerikanske præsident Donald Trump har ikke tweetet noget for at minde John Lewis.

John Lewis kæmpede helt til det sidste for borgerrettigheder. I juni måned var han til stede til en demonstation mod raceforskelle. Her gik han med stok ved pladsen Black Lives Matter Plaza i Washington D.C. sammen med borgmester Muriel Bowser.