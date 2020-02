Den danske patient 0: - Det er vanvittigt

Sådan skal du hoste for at undgå coronasmitte. Video: Lasse Brøndal, redigering: Kristian Hansen

Jakob Tage Ramlyng er den første person i Danmark, der er blevet testet positiv med coronavirussen. Han er patient 0.

Han fortæller til TV2 News, at det er 'vanvitttigt', og han ikke har fået sovet, siden han fik beskeden omkring klokken to natten til torsdag.

- Jeg har ikke sovet siden i går, så ud over at jeg er lidt mat, er jeg også rigtig træt og rundt på gulvet, fordi jeg har også gerne ville tale med jer, siger han til TV2 News torsdag.

Jakob Tage Ramlyng, der er redaktør på TV2 News, fortæller, at telefonen ringede, mens hans kone og hans to børn på henholdsvis ni og 12 år lå og sov.

- Det er simpelthen løgn. Det kan simpelthen ikke være rigtigt.

- Hvad skal vi nu gøre? Hvad skal der ske?, tænkte Jakob Tage Ramlyng som det første, siger han.

Kollegaer sendt hjem

Jakob Tage Ramlyng er den eneste smittede i Danmark, og han forklarer, at det føles som om, han er forkølet, at han er småsløj og har lidt ondt i hovedet.

Men virussen har ikke kun påvirket ham. Flere medarbejdere på TV 2 er blevet sendt hjem og i en 14 dage lang karantæne torsdag.

- Det er jo vanvittigt. Jeg vil rigtig gerne have været det foruden. Jeg ville gerne have holdt den her influenza for mig selv og indenfor familien, siger Jakob Tage Ramlyng.

I alt er 14 medarbejdere, der nåede at være i kontakt med Jakob Tage Ramlyng onsdag, blevet sendt hjem fra TV'2 redaktion i Sydhavnen. De skal være helt alene, lyder meldingen.

Ingen af de hjemsendte TV2-medarbejdere har dog symptomer.

Jakob Tage Ramlyng forklarer til TV 2 News, at han var autoritetstro og fulgte en myndigheds råd om, at han godt kunne tage på arbejde, selvom han netop var kommet hjem fra skiferie i det nordlige Italien, hvor det største udbrud af coronavirus i Europa er.

I samråd valgte han sammen med sin chef at tage hjem igen, fordi han begyndte at føle sig dårligt tilpas.

Han blev testet på Roskilde Hospital onsdag omkring klokken 15.

Aflyser fødselsdagsplaner

Jakob Tage Ramlyng er blevet sat i hjemmekarantæne sammen med sin familie. Børnene har taget det meget forskelligt.

Den niårige tager det fint, fortæller han, mens den 12-årige er mere ked af det. Han har nemlig fødselsdag fredag, og familien har været nødt til at aflyse planerne.

Helt lavpraktisk havde familien handlet, inden testresultaterne kom ind, så der er både frisk mælk i køleskabet og toiletpapir. Og mange skriver også, at de nok skal stå klar til at hjælpe familien, hvis de har brug for det.

Selvom det det har været et intenst døgn, forholder familien sig optmistisk.

Globalt er mere end 82.000 personer blevet smittet med coronavirusset, mens over 32.000 igen er erklæret raske.

Alvorlig sygdom efter coronavirus ses især hos ældre og svækkede personer.