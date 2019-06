Den er god nok: Hunden bruger øjnene til at manipulere med dig

Hundeejere har længe haft mistanke om, at hundene med vilje bruger øjnene til at appellere til dem. Nu er det videnskabeligt bevist

De fleste hundeejere kender det der blik. De bedende, næsten sørgmodige, øjne, der rammer lige i hjertet og får dig til at ville gøre næsten hvad som helst, for at din knurhårede ven bliver glad. Hundeøjne, som vi kalder dem i daglig tale.

Og nu viser det sig, at der virkelig er noget om snakken.

Se også: Raser over gæster: Kirkegård flyder med hundelort

Over tid har hunde nemlig udviklet en evne til at lave de udtryksfulde øjne for at få menneskers opmærksomhed og 'manipulere' os til at vise omsorg for den og passe på den.

Det viser et nyt studie, der netop er blevet offentliggjort i det amerikanske videnskabs-tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Ligner et spædbarn

Forskerne bag studiet har opdaget, at hunde har nogle små muskler ved øjenbrynene, som ulve eksempelvis ikke er i besiddelse af.



Musklen gør hundene i stand til at løfte det inderste af øjenbrynene og efterligne det, der beskrives som et 'spædbarnsagtigt' udtryk, som 'skaber illusionen af menneskelignende kommunikation'.

Se også: Efterladt hund sultede ihjel: 'Den tyndeste jeg nogensinde har set'

- Når hunde laver den bevægelse, ser det ud til at fremkalde et stærkt behov i mennesket for at tage sig af dem, lyder det fra studiets medforfatter, Dr. Juliane Kaminski, ifølge BBC og Science Daily.

Hun har også tidligere studeret hundes appellerende adfærd og fandt frem til, at hunde løfter deres øjenbryn markant mere, når et menneske kigger på dem, i forhold til når der ikke er et menneske til stede.

Hunden har leget med os

I mange år fremavlede man kun hunderacer med et brugsmæssigt formål for øje. Hundene havde vigtige roller som eksempelvis skadedyrsbekæmpere eller vagthunde, og kun inden for de sidste par hundrede år har man haft det overskud, der skal til for at holde hund alene som kæledyr, forklarer Liselotte Christensen, der er adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub, til Ekstra Bladet.

Se også: Rask hund aflivet for at blive begravet med sin ejer

- Det er superinteressant, at mens mennesker har haft for øje at avle på hunde med et brugsmæssigt formål, så har hunden som art faktisk også leget lidt med os. Forstået på den måde, at nogle hunde har fået den her evolutionære fordel med at bruge øjnene. Det er en fordel, der er opstået, og så er den blevet nedarvet i de individer, som mennesket har haft mest trang til at tage til sig af og beskytte, siger Liselotte Christensen.

Dyrlæge om viral video: Nej, hunde får IKKE dårlig samvittighed

Men ifølge adfærdskonsulenten skal man ikke glemme, at det ikke har været øjnene alene, der har styret hundens evolutionære udvikling.

- For man kan jo se nok så cute ud, men hvis hunden ikke har kunnet løse sin arbejdsfunktion, så var der ikke blevet flere af dem. Altså en slædehund, der ikke har kunnet holde farten, har jo ikke været noget værd, siger hun.

Den prøver ikke at 'snyde' dig

Hun bider mærke i, at 'hundeøjnene' i undersøgelsen bliver sammenlignet med menneskers øjne, men mener lige så godt, man kunne sammenligne dem med chimpansers appellerende udtryk.

- Det er i forvejen en udfordring, der kan give mange misforståelser hund og ejer imellem, at vi har det med at menneskeliggøre vores hunde. Det er sjældent til hundens fordel, at vi tillægger den menneskelige hensigter, som for eksempel om den prøver at 'snyde' os med sine øjne, siger Liselotte Christensen.

Hun påpeger, at dyr for det meste har ret 'rene' intentioner, og at det med at ville snyde andre snarere er en menneskelig kvalitet.

Hendes bud er, at når hunden bruger musklerne over øjnene til at lave 'hundeøjne', så er dens primære funktion at få sit menneskes opmærksomhed.

- Hunden i dagens Danmark er oppe mod stærke kræfter. Man kan jo bare se, hvordan nogle hundeejere ofte har hovedet begravet i en smartphone, når de går tur med hunden. Så hunden som flokdyr må spille på alle tangenter for at få vores opmærksomhed og bibeholde sin funktion i familien, siger Liselotte Christensen.

'Det var ikke min mening at knuse alles hjerter. Jeg vil bare gøre opmærksom på det. Undskyld,' skriver en dyrlæge, der her afslører, hvad dit kæledyr tænker de sidste minutter, før det dør.