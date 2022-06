Den Europæiske Centralbank varsler rentestigning

Under en netop afsluttet høring 20. juni udtalte præsidenten for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, at ECB hæver renten med 0,25 procentpoint til juli

Ruslands invasion af Ukraine har ændret det økonomiske og geopolitiske landskab.

Energiomkostningerne galoperer afsted, mens inflationen fortsætter med at brage op.

Energipriserne ligger 39,2 procent over niveauet for sidste år, mens inflationen i maj var på svimlende 8,1 procent, viser tal fra Den Europæiske Centralbank (ECB).

Under dagens høring varslede direktør i Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, at renten bliver hævet med 0,25 procentpoint til juli.

- Vi har til hensigt at hæve ECB's officielle renter med 0,25 procentpoint på vores pengepolitiske møde i juli, sagde Lagarde under dagens høring, mens hun tilføjede:

- Den nuværende inflation - der er langt over vores mål - er klart en udfordring.

Præsidenten for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde varslede i dag under en høring rentestigning på 0.25 procentpoint. Foto: Peter Nicholls / Ritzau Scanpix

ECB's hævelse af renten får direkte økonomisk betydning for Danmark, lyder konklusionen fra Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

- Det kommer til at betyde, at renten også stiger i Danmark. Det vil i et eller andet omfang slå igennem i økonomien.

- Renterne kommer til at stige. Vi har allerede set det på de lange renter, men de korte renter kommer også at stige endnu mere, siger Søren Kristensen.

Inflationen fortsætter

Høringen var dystre meldinger fra ECB. Ifølge deres prognoser fortsætter inflationen, hvor centralbanken regner med, at den årlige inflation rammer 6,8 procent i 2022, hvorefter den falder til 3,5 procent i 2023 og først flader ud til 2,1 procent i 2024.

Hvis prognosen holder stik, kan vi se ind i yderligere rentestigninger, fortæller Søren Kristensen.

- Hvis hun får ret i, at inflationen bliver ved med at stige, kan vi godt se ind yderligere rentestigninger.

- I så fald bliver det langt fra sidste forhøjelse. Man kan godt forestille sig, at de vil lave en dobbelt renteforhøjelse til september, siger Søren Kristensen.

Christine Lagarde lagde heller ikke skjul på, at der kommer en yderligere rentestigning til september.

- Vi forventer at hæve ECB's officielle renter igen i september, sagde hun, mens hun redegjorde for, at rentestigningen vil afhænge af inflationen.

- Hvis inflationen fortsættes eller forværres vil en større rentestigning være passende, sagde hun.

Rusland påvirker

Afslutningsvist i talen kom Christine Lagarde ind på Ruslands invasion af Ukraine.

- Ruslands uberettigede aggression over for Ukraine påvirker i alvorlig grad i eurozonens økonomi, og det er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

- Betingelserne er dog til stede for, at økonomien kan vokse og komme sig på mellemlang sigt, sagde Lagarde.