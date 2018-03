Den Gyldne Procent: Kvinder ofrer mest for at komme til tops

Færre børn, flere skilsmisser og længere uddannelser.

De tre ting kendetegner de kvinder, der formår at blive en del af Den Gyldne procent - den gruppe i Danmark, der tjener allermest.

Beregninger, som tænketanken Cepos har lavet for Ekstra Bladet på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre, viser at det fine selskab består af 37.790 mænd og 7682 kvinder. Det betyder, at blot 17 procent af personerne i Den Gyldne Procent er kvinder.

Giver afkald på mere

Samtidig viser det sig, at de succesfulde kvinder ofte er alene. 14,4 procent er skilt, mens det kun gælder for 9,4 procent af mændene, som også oftere får børn.

- Tallene vidner om, at kvinder muligvis skal give afkald på mere end mænd, hvis de gerne vil nå til tops. Og samtidig tyder noget på, at de kan have sværere at finde en mand, der kan affinde sig med de meget lange arbejdstider, som sådan en karriere kræver, siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

- Hvorfor er der så få kvinder i den ene procent?

- Jeg tror, det hænger sammen med traditioner, men jeg tror også, at det kommer til at ændre sig de kommende år. Dels er der ved at ske noget med kønsrollemønsteret, og dels er der rigtig mange kvinder, der tager en lang videregående uddannelse. Faktisk uddanner de sig mere end mænd, siger Mads Lundby Hansen.

Knap halvdelen af alle kvinder i den gyldne procent har en lang videregående uddannelse. Det er kun tilfældet for 39 procent af mændene.

- Hvorfor uddanner kvinderne sig mere? Kræver det mere af dem at komme i Den Gyldne Procent?

- Det kan hænge sammen med, at kvinder i større omfang skal have mere formelle kompetencer end mænd for at komme til tops. Det får de så også fremover, da flere kvinder end mænd nu tager en lang videregående uddannelse, siger Mads Lundby Hansen.

Rigtig mange dage væg fra børnene

Den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage er en af de relativt få kvinder i Den Gyldne Procent, og hun har endda skabt sig en karriere med både børn og mand på sidelinjen. Hun var offentlig anklager under begge sine barsler og er fuldt ud bevidst om, at havde hun dengang været selvstændig. ville det have forsinket karrieren.

- Hvis du er ude af gamet i et år, så bliver du glemt. Helt sikkert.

Mette Grith Stage har på relativt kort tid skabt et succesfuldt advokatfirma. Foto: René Schütze

Karrieren har da også haft sine omkostninger.

- Det kræver meget at opbygge en virksomhed og få succes, og det betyder jo, at jeg giver afkald på tid med familien. Jeg har rigtig mange lange dage væk fra hjemmet, og jeg må ofte overnatte ude. Det kan jeg godt have dårlig samvittighed over, siger Mette Grith Stage blandt andet til Ekstra Bladet.

Flere kvinder får topposter

Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet er ikke overrasket over, at tallene fra Cepos viser en skævvridning blandt kønnene i Den Gyldne Procent.

Samtidig er han dog ikke i tvivl om, at der inden for en overskuelig årrække vil komme væsentligt flere kvinder ind i det fine selskab.

- Inden for de seneste 15-20 år er kvinder begyndt at få mere uddannelse end mændene, og vi ser en begyndende tendens til, at der kommer flere kvinder på de høje topposter generelt i samfundet, siger han og tilføjer:

- Min forventning er helt sikkert, at om 10 år vil der være flere kvinder i den ene procent af danskerne, der tjener mest. I dag er det for eksempel sådan, at i en tredjedel af alle parforhold, der tjener kvinden mest. Den andel er vokset markant over de seneste mange år og vil fortsætte med det fremover.

Udover de historiske og strukturelle grunde med at mændene har siddet tungest på arbejdsmarkedet, og at kvinder typisk har taget uddannelser, der har ført til offentlig ansættelse med lavere løn, peger Bent Greve på, at kvinder formentligt skal kæmpe mere end mændene for at komme med i Den Gyldne Procent.

- Det gælder formentligt stadig, at mænd udpeger mænd. Når mænd har siddet i en topstilling, så udpeger de andre mænd til at sidde i de samme topstillinger. Og det gør det selvfølgelig sværere for kvinder at komme igennem.

