Den magiske coronakage for folk i karantæne

I den accelererende corona-krise, hvor der kan være mangel på diverse varer, og hvor flere og flere mennesker er sat i tvunget karantæne eller er gået i frivillig karantæne, præsenterer den kendte kok Andrea Soranidis, der er også er kendt under navnet 'The Petite Cook' sin opskrift på en kage, der kan laves uden at bruge hverken mælk, æg eller smør. Andrea kalder selv sin magiske kage for 'Vand-kagen'.

Det skriver flere medier heriblandt britiske Metro.

Den italienske kok Andrea Soranidis, der er bosiddende i London, har også lagt opskriften ud på sin hjemmeside The PetiteCook.

Det specielle ved 'Vand-kagen' er, at den kan laves med ting mange har stående i skabet, og så skal det bare blandes med vand. Kagen er lavet uden mækeprodukter eller æg, hvilket er en fordel for folk, der har allergi overfor det.

Kagen består ifølge Andrea kun af seks ingredienser: Mel, bage-pulver, vaniljeekstrakt, olie, vand og så muligvis kakao-pulver, hvis man ønsker at lave en såkaldt chokolade-version af kagen.

Andrea forklarer, at man helt enkelt bare skal blande de våde elementer i opskriften op i en skål. Herefter blander man de tørre ingredienser i en anden skål. Derefter skal man langsomt hælde de våde ingredienser op i skålen med de tørre og samtidigt sørge for, at der ikke skabes klumper.

Her kan på billederne se, hvordan kagen skal tilberedes. Foto: The Petite Cook.

Til Metro forklarer Andrea, at hun netop nu befinder sig i en frivillig karantæne, fordi hun vil undgå at blive smittet med coronavirus og heller ikke selv ønsker at smitte andre.

- Flere supermarkeder har i denne coronatid mangel på diverse varer. Jeg tænkte derfor, at det ville hjælpe at dele en opskrift på 'Vand-kagen', der kan laves uden hverken æg, smør eller mælk. Jeg håber kagen kan bidrage til at have det lidt sjovt, mens de er tvunget til at opholde sig i deres boliger, siger Andrea.

Ekstra ting til kagen

Selvfølgelig kan man også efter behag tilføre kagen andre ingredienser som f.eks. nødder, chokolade eller frugt. Kagen vil kunne holde sig i op til fem dage, hvis man opbevarer den i en lufttæt beholder, der vil sørge for, at den ikke tørrer ud.

Andrea Soranidis, The Petite Cook har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor hun takker den britiske avis Metro for at skrive om opskriften på hendes selv karantæne-kage.