Den menneskelige faktor vinder

Det er den menneskelige faktor, der står klart i dette fremragende pressefoto.

Alt andet er skrællet væk i det fine øjeblik, som Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen har fanget.

Per Rasmussen har fortalt, at det til dels var tilfældets musik, der førte ham hen til motivet. Demonstrationen mod tildækningsforbuddet var nemlig opløst, og han sad og redigerede billeder på ladet af en vogn.

Vognen stoppede, han hoppede af og fik øje på Ayah, som han havde fulgt dagen igennem. Ayah stod tæt sammen med en betjent, som talte beroligende og smilede til hende.

Det berørte den niqab-klædte kvinde, kunne Per Rasmussen se, og da de to kvinder afsluttede samtalen med et kram, tog han det pressefoto, vi kommer til at huske som billedet på burkaforbuddet, som det kaldes i daglig tale.

'Hun sagde, at hvis jeg så hende på gaden, skulle jeg bare komme over at hilse, og så kunne vi snakke lidt og så gå hver til sit', har Ayah fortalt til Ekstra Bladet. Vi har i skrivende stund ikke haft mulighed for at få betjentens udlægning af samtalen.

I Østrig, hvor en lignende lov har været i kraft i ti måneder, tegner det imidlertid også til, at debatten om loven er heftigere end effekten. Ifølge Politiken lyder opgørelsen i Østrig for nuværende sådan her: en mand i hajkostume, en ninja uden for en legetøjsbutik, et par demonstranter, en cyklist med halstørklæde op om ansigtet, men ingen kvinder i burka.

Det minder mig om, at jeg så en mand på Strøget i København forleden i en helfigurs Spiderman-dragt inklusive den røde ansigtsmaske, der dækker helt. Jeg aner ikke, om han blot er tegneserie-fan, eller om hans påklædning var et politisk signal. Men det absurde er, at jeg i princippet kunne melde ham til politiet, og så ville det være op til ordensmagten at finde ud af, om hans færden 'tjener et anerkendelsesværdigt formål'.

Min trang til at melde nogen som helst for at tage en bestemt type tøj på er imidlertid ikkeeksisterende. Lige så rædselsfuldt det er, at nogle kvinder tvinges til at dække sig til, lige så absurd er det, at vi i et samfund som vores skal gøre os til de nye undertrykkere. Det går simpelthen ikke, at vi giver køb på de menneskerettigheder, som vi er så heldige at have.

Som min kollega Poul Madsen har udtrykt det, løser loven ingen problemer for de kvinder, der tvinges i burka. Nu risikerer de bare at blive straffet med en bøde på 1000 kroner.

På Ekstra Bladet har vi via vores Facebook-side inviteret til Danmarks Længste Maskebal som en markering af den absurde symbol-lov.

Hvem ved, måske har vi inspireret manden med Spiderman-kostumet, som jeg så forleden.

Når jeg ser billedet af kvinderne, der krammer, ser jeg billedet af en lov, der ikke giver mening.

Men jeg ser også noget andet:

Den menneskelige faktor vinder til sidst.