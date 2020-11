Vejret kommer mandagen igennem ikke til at vise sig fra sin mest blide siden, men bevæger vi os længere hen på ugen, er der godt vejr i vente.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Hennig Gisselø til Ekstra Bladet.

- Der er masser af vejr. Det regner og blæser meget. Særligt ved den jyske vestkyst.

- Generelt bliver det en blæsende dag over hele landet med mange skyer og regn i perioder, altså efterårsvejr. Men det bliver faktisk meget mildt. Temperaturerne er på mellem 14 og 17 grader, og det er ret lunt for november, uden at vi slår rekord, siger han.

Solrig weekend?

Efter vi er blevet godt gennemrusket mandag, er der heldigvis noget godt i vente.

På min vejr-app skinner solen resten af ugen. Gør den også det på din?

- Ja. Altså mandag bliver den mest dramatiske dag. Derefter bliver det mere vekslende.

- Vi få både perioder med regn, med sol og med skyer. Mod weekenden ser det ud til, at det bliver mere stabilt, og så kan vi håbe på, at solen kommer lidt mere frem, siger Henning Gisselø.

Advarer om kraftig vind

Men som sagt skal mandag lige overståes.

Den kraftige blæst kan nemlig give trafikale problemer.

Således advarer man på flere broer heriblandt Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, Langelandsbroen og på Sallingsundsbroen om kraftig vind.

Derudover beretter Vejdirektoratet om, at der i nærheden af Billund på Rute 28 er væltet flere træer.