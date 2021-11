Den mistænkte for Waukesha-angreb er dømt sexforbryder

Søndag nat kørte en mand ind i en juleparade i Waukeshe Wisconsin. Det viser sig nu, at den mistænkte har flere domme bag sig - blandt andet for at have sex med mindreårig

Darrell Brooks, 39, er lige nu tilbageholdt af politiet i Wisconsin.

De mistænker ham for at stå bag angrebet på juleparaden i byen Waukesha søndag. Fem personer blev dræbt, og over 40 personer kvæstet.

Nu viser det sig, at den mistænkte er sexforbryder.

Det skriver New York Post.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Gerningsstedet for Waukesha-angrebet. Foto: Ritzau Scanpix

Gjorde en mindreårig gravid

I 2006 blev Brooks dømt for at have sex med en mindreårig. Han gjorde en 15-årig pige gravid i delstaten Nevada. Det fortæller The Washoe County Sherrifs Office.

Han erklærede sig skyldig, og fik en betinget fængselsdom.

Siden 2016 har Brooks ikke registreret sig som sexforbryder i Nevada Sex Offender registret. Det betyder, at han er eftersøgt af politiet i Nevada.

Pt. er Brooks anholdt og sigtet for fem tilfælde af overlagt drab for Waukesha-angrebet. Han skulle have kørt sin bil ind i en juleparade og derefter flygtet fra gerningsstedet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

En mindeceremoni for de dræbte og tilskadekomne ved Waukesha-angrebet. Foto: Ritzau Scanpix

Flere sager

Tidligere på måneden blev han sat fri efter han betalte en kaution på 1000 dollars. Her er han tiltalt for vold i hjemmet. Han skulle angiveligt have slået sin kone og kørt hende over i et skænderi, de havde på en parkeringsplads.

Statsanklageren i Milwaukee indrømmer, at kautionen var upassende lav i kontekst af hans tidligere domme.

Desuden har Brooks endnu en sag hængende over hovedet, da han sidste juli blev tiltalt for at bringe andre i fare og ulovlig besiddelse af et skydevåben. Han skulle have affyret en pistol i et skænderi med sin nevø.