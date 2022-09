Den moderne familiehund døjer med ensomhed og separationsangst

Separationsangst og adfærdsproblemer.

Det er nogle af de problemer, som menneskets bedste ven, familiehunden, døjer med i dagligdagen.

Det konkluderer i hvert fald forskere fra Københavns Universitet i et nyt studie, publiceret i tidsskriftet Applied Animal Behaviour Science, ifølge Videnskab.dk.

Her sammenligner de velfærden hos den moderne familiehund med den såkaldte landsbyhund, som er en form for gadehund, der går frit rundt blandt beboerne i en landsby uden at høre til hos én bestemt familie.

Ifølge forskerne oplever familiehunden - sammenlignet med landsbyhunden - høj velfærd, når det handler om sikkerhed, adgang til ernæringsrigtig mad og dyrlægehjælp

Men i forhold til hundens mentale velfærd står det anderledes til.

Annonce:

»De lider ofte af ensomhed og urealistiske sociale forventninger fra ejerne, som i sidste ende kan føre til angst, depression eller aggressiv adfærd,« siger dyrlæge og førsteforfatter til studiet, adjunkt Iben Meyer ved Københavns Universitet med speciale i hundes adfærd, til Videnskab.dk.

At leve som en typisk dansk familiehund kommer altså med en pris for hunden, der er skabt til at løbe frit omkring blandt andre hunde og mennesker. Netop dét, som landsbyhunden gør.

Det typiske hundeliv har ændret sig dramatisk i det forrige århundrede.

Hunden er gået fra at leve frit på gårde, hvor der altid var mennesker hjemme og andre hunde i nærmiljøet, til at rykke ind i små hjem i byerne og være et kæledyr, der skal glæde sine ejere, men som ender i ensomhed.

Det moderne arbejds- og institutionsliv betyder for mange familier, at alle er væk fra hjemmet en stor del af dagen, og at hunden derfor er overladt til sig selv.

»Hunde, der er meget alene hjemme, eller som ikke er blevet gradvist vænnet til at være alene, kan blive ramt af separationsangst eller andre separationsrelaterede problemer som kedsomhed og frustration,« siger Iben Meyer til Videnskab.dk.

Annonce:

Og det kan få hunde til at gnave i møbler, tisse på gulvet eller på anden måde ødelægge hjemmet.

»Det er problemer, som kan få nogle ejere til at aflive hunden eller omplacere den til en ny familie. Hovedparten af hundene lider dog på en mindre destruktiv måde, men det bliver deres problemer ikke nødvendigvis mindre af,« siger Iben Meyer.

Karen Thodberg, der er seniorforsker på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, synes, det er et virkelig spændende studie, selvom konklusionerne ikke kommer bag på hende.

»Det giver os hundeejere noget at tænke over. Som forskerne skriver, skal hunden være sød over for andre hunde, nem, rolig og afbalanceret. Men det er ikke noget, der sker af sig selv.«

Derfor mener hun også, at når man er hundeejer, må man kigge sig selv i øjnene og finde ud af, hvad kan man tilbyde sin hund.

Annonce:

I skarp kontrast til den ensomme tilværelse store dele af dagen har hundeejere ofte høje forventninger til, hvad hunden skal kunne socialt. Hunden skal helst kunne med alle andre hunde, lade sig klappe af fremmede på gaden og i det hele taget være på for at tilfredsstille sine ejere.

»Det er de færreste hunde, der kan leve op til idealhunden, som kan være alene hjemme mange timer og være socialt afbalanceret i mødet med andre hunde.« »Så det er godt at være opmærksom på, hvad der kræves af én som hundeejer, så man tager et rigtigt valg, inden man får sig en hund,« tilføjer hun.

Vil du gøre livet lettere for din hund, handler det - ifølge forskerne - om at acceptere, at hunde ikke altid kan leve op til alt det, hundejere forventer af dem.

Derfor skal man som hundeejer overveje, om man har et liv, der kan tilfredsstille hundens sociale behov, mener Peter Sandøe, professor ved Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd og medforfatter til studiet.

Annonce:

»Vi kan ikke lukke hundene ud igen, men vi skal være opmærksomme på, at hunde er dyr med sociale behov, vi ikke har været gode til at håndtere.,« fortæller han til Videnskab.dk.

»Jeg tror godt, vi kan gå længere for at imødekomme hundens sociale behov, end vi gør det i dag. I Sverige har man for eksempel en lovfæstet regel om, at hunden kun må være alene hjemme seks timer ad gangen,« tilføjer Peter Sandøe.

Fem måder, du kan give din hund et længere og sundere liv https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/fem-maader-du-kan-give-din-hund-et-laengere-og-sundere-liv

Kan atomkraft redde verden? https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-atomkraft-redde-verden