Den nye istid er på vej: Og danskerne er vilde med det

Det sner og sner. Alligevel har den sommerhungrende danske befolkning ikke svært ved at sætter tænderne i iskolde, søde fristelser. Når den ene istid slipper, tager den anden nemlig over.

Weekenden byder dog først på en hel del sne, men heldigvis ser det ud til, at bøtten snart vender. Der er nemlig plusgrader på vej indover landets grænser.

- Vi varmer langsomt op. I starten af næste uge får vi en temperaturstigning, der kan sende os helt op på fem grader, siger Trine Pedersen, der er meteorolog ved DMI.

Is på ruderne

Selvom vi i næste uge får plusgrader, er det stadigvæk for tidligt at pakke isskraberen til bilens forrude væk.

- Nattefrosten varer ved, så det bliver stadigvæk koldt om natten.

- Vi har hele tiden østenvind, men varmen og fronterne presser på syd for os. Det kommer til at føles køligt.

En stor blanding

Blandingen af østenvinden og de varme fronter kommer til at påvirke den nedbør, vi får.

- Der kommer ikke så meget nedbør, men det, der kommer i næste uge, bliver en blandet landhandel.

- Det kommer både til at falde som regn og som slud.

Til trods for at temperaturen ikke har sluppet dybfryseren endnu, stopper det hverken danskerne eller turisterne i at guffe is i sig. Især ikke når den er gratis til Paradis Is' åbningsdag.

Foto: Jonas Olufson

- Havde der været en lang kø, havde vi nok ikke stillet os i kø. Men vi kom som de første, så vi kunne ligeså godt stille hos her. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk mere for min egen skyld, at vi står her end for min søn. Men det gør da ikke noget, at han også får noget, så vi får begge noget ud af det.

Foto: Jonas Olufson

- Lige nu står vi her nok for mest for børnene. Men altså jeg skal da ikke være bleg for også at tage en is. Selvom det er koldt, og det sner, så har man vel altid lyst til is. Her om vinteren savner vi mere is, end vi savner varmen derhjemme.

Foto: Jonas Olufson

- Det kan da godt være lidt grotesk at stille sig i kø til is, når klokken er 11, og det sner. Men is er altid godt. Jeg har faktisk et lille motto; man kan altid spise is, da det bare fylder alle hullerne nede i maven. Jeg kan sagtens finde på at købe is om vinteren.

Foto: Jonas Olufson

- Selvom det er så koldt, går det rigtig godt med at spise i dag. Vi så bare lige, at køen ikke var særlig lang, så vi kunne ligeså godt stille os her. Hvis ikke det havde været gratis, var vi nok bare gået videre.

Foto: Jonas Olufson

- Det er en god idé at spise is, når det er så koldt. Det gør nemlig, at min is med lakrids og saltet karamel ikke smelter. Egentlig ved jeg ikke, om jeg bedst kan lide sommer eller vinter, men det er klart rarest at spise det om sommeren, når man har det varmt .