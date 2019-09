Den perfekte forbrydelse: Hund stjæler kun en enkelt pomfrit

Det er utroligt, hvor meget viljestyrke en hund egentlig kan have, selv om der står en hel tallerken pomfritter foran den, mens hundens kvindelige ejer er fuldt beskæftiget i køkkenet.

Det beviser denne video, der allerede gik viralt tilbage i år 2017 i diverse medier rundt omkring i verden og på de sociale medier. Men nu har den herlige video med den snedige hund fået en ny tur i det virale univers, hvor den igen er blevet delt utallige gange i løbet af de sidste par dage.

I videoen kan man se, hvordan den sorte labrador står lige foran en tallerken med pomfritter. Men den vender sig ofte om for at tjekke sin kvindelige ejer, der er i fuld gang med at lave diverse ting i sit køkken.

Men det er først, da kvinden på et tidspunkt forlader lokalet, at den sultne hund slår til. Men den sorte labrador er så snedig, at den kun stjæler en enkelt pomfrit fra tallerkenen. Det er næsten, som om den tænker: Hun opdager det aldrig.

Kort og godt. Den perfekte forbrydelse.

Det vides ikke, hvor i verden videoen er taget. Men den er indtil videre blevet set 28 millioner gange.