Den 'perfekte storm' rammer Nordeuropa

Storbritannien forventer at få en måneds regn på et døgn. I Sverige forbereder man sig lige så, mens det bliver en smule mere stille her til lands

Store dele af Nordeuropa forbereder sig på, hvad der bliver defineret som den 'perfekte storm'.

Det skriver Sky News.

Stormen, der er blevet døbt Dennis, kan blive så voldsom, at flere hundrede huse risikerer at blive fyldt med vand.

Særligt kommer Dennis, som også bringer regn med sig, til at bevæge henover Storbritannien. Her forventer man, at der kommer strømafbrydelser samt aflysninger af tog og bus.

Derudover er flere hundrede fly blevet aflyst på forhånd, hvilket er med til at understrege, hvor barsk Dennis bliver.

DMI advarer: Vindstød af stormstyrke i weekenden

Stakkels Sverige

Vores naboer i Sverige må ligeså gå i ly for storm og regn. Her kommer Dennis nemlig også forbi.

Her frygter man, at den kraftige regn kan få søer og vandløb til at gå over sine breder i området omkring Västra Götaland og Småland.

Det er mod kysterne, at blæsten bliver hårdest natten til mandag.

- Vi må se, hvordan advarselssituationen ændrer sig. Sandsynligvis vil der også komme advarsler forud for dagen, siger SMHI-meteorolog Jon Jörpeland til Ekspressen.

Kraftig vind til Danmark

Danmark bliver også ramt af det kraftige blæsevejr lørdag aften. Særligt rammes Nord- og Vestjylland og Nord- og Vestsjælland af vindstød af stormstyrke.

- Der er et kraftigt lavtryk, der ligger oppe omkring Island. Det sender fronter ind over Danmark med regn og blæst i det kommende døgn. Det blæser op i løber af i aften og nat og fortsætter det meste af søndagen, siger Steen Rasmussen fra DMI til Ekstra Bladet.

DMI vurderer, at blæsevejret bliver mere kortvarigt og mindre kraftigt end sidste weekend.

- Prognoserne kan selvfølgelig ændre sig, men som det ser ud nu, så bliver det en kategori under. Dog er der ingen tvivl om, at det bliver meget blæsende. Vi varsler vindstød op til 'stærk storm', siger Steen Rasmussen.

På grund af blæsten forventes vandstanden at stige - særligt i løbet af natten til mandag. Men ligesom stormen forventes vandstanden heller ikke at blive så høj som sidste weekend.

Uvejret forventes at være aftaget i løbet af tirsdag.