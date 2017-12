'Den sidste rigtige slagter' er død: Sådan vil han blive husket

Iført de letgenkendelige bowlerhatte og tilhørende slagter-outfit har medarbejderne i Slagteren ved Kultorvet fredag travlt med at lange den ene luns kød efter den anden over disken til kødelskende kunder. Udenfor butikken, ved udstillingsvinduet, stopper nærmest savlende forbipasserende op og betragter det sirligt opstillede kød-paradis gennem ruden. Mens nogle må give efter for fristelsen, nøjes andre med at tage billeder af kød-mekkaet.

Kendt slagter pludselig død: Fik hjertestop på arbejde

Umiddelbart ser alt ud som det plejer hos den kendte slagter midt i København. Men det er det ikke.

Torsdag forlod butikkens indehaver, Jens Slagter, nemlig verden, da han pludseligt faldt om og døde. 59 år gammel. Et slagtilfælde skulle blive slutningen på eventyret om 'den sidste rigtige slagter', som hans gode ven gennem 20 år, Allan Mylius Thomsen, kalder ham.

- Jeg vil savne min gode ven og kammerat meget, fortæller han og fortsætter:

- Han var som en slagterhund. Men han var det på en måde, så man ikke kunne andet end at elske ham. Han havde et glimt i øjet, var serviceminded og kom altid med en hurtig bemærkning, som kun slagtere kan.

Allan Mylius Thomsen beskriver sin kammerat gennem 20 år med ordene 'fest, farver og glæde'. At han skulle falde om som 59-årig, kan man forbavse sig meget over, siger han, da Ekstra Bladet møder ham foran slagterbutikken.

Ildhu og karisma

Allan Mylius Thomsen har kendt Jens Slagter, som gik under det borgerlige navn Jens Petersen, gennem de seneste 20 år. Han er forbavset over, at have mistet sin gode ven, men han er slet ikke i tvivl om, kammeratens minde vil leve videre.

- Jens Slagter vil jo primært blive husket for at være den sidste karakteristiske slagter i Indre By. Han havde bowler-udstyret og det hele. I dag har vi jo nærmest kun kølerafdelingen i supermarkedet. Jens var den sidste rigtige slagter, konstaterer han og fortsætter:

- Han var en mand, der arbejdede hårdt for sit fag. Han mødte jo selv op til børnefødselsdage og stod med sin grill. Da jeg fyldte 60, var han også med, hvor han stod og grillede gris hele dagen. Som altid gjorde han det med stort smil og glæde.

- Hvis man tror, man ikke kan lide leverpostej, skal man bare købe den herfra. Det gælder med alle deres varer. Man har lyst til at investere i alt, der ligger i disken, lyder det fra Klavs Lyngfeldt. Foto: Jonas Olufson

Se også: Ven om Jens Slagters død: - Han lød glad og travl

Begejstrede kunder

Det er ikke kun slagterens nærmeste, der har rosende ord at fortælle om den gæve mand med bowlerhatten. Også hos kunderne er der respekt at hente. Da Ekstra Bladet fanger Klavs Lyngfeldt, der altid handler sit kød hos den økologiske slagterbutik, lyder det således:

- Jeg vil huske ham for, at han stod for, at kvalitet går forud for alting. Han var en stor fortaler for økologi, og når man køber kød hos Slagteren ved Kultorvet, får man altid kvalitet for hver en krone. Det er netop, hvad vi står med i posen her, siger han og peger ned på sin hånd, der holder en sort pose med skriften 'Slagteren ved Kultorvet'.

- Jeg håber virkeligt, at al den energi og håndværk, Jens har lagt i butikken, får lov til at leve videre, for han har gjort en kæmpe indsats for kvalitetskød og fødevarer generelt. Jeg kan slet ikke forstå, at han ikke er her længere.

- Der er altid så hyggeligt derinde. Jens Slagter var altid venlig, lyder det fra Birte Simonsen, der i mange år har handlet hos Slagteren ved Kultorvet. Foto: Jonas Olufson

Birte Simonsen følger trop med roserne. Hun er i mange år kommet i den autentiske slagterbiks, og hun ved lige nøjagtigt, hvordan hun vil huske butikkens fyrtårn:

- Han fik en til at føle sig godt tilpas, og både servicen og maden er altid god. Jeg vil huske ham som et godt væsen, altid glad og smilende. Bedre kan det vist ikke siges.

- Det er let at blive fristet af alle de lækkerier, man kan se i disken. 'Det skal jeg have næste gang', tænker Trine Dirks, hver gang hun passerer Jens Slagters biks på Kultorvet. Foto: Jonas Olufson

Også Trine Dirks hopper med på bølgen med anerkendelsen. Næsten hver dag de seneste år har hun passeret Slagteren ved Kultorvet, og næsten hver gang har hun og Jens Slagter udvekslet hilsende nik. Selvom hun oftest nøjes med at beundre godterne i butikken udefra, er hun bekendt med slagterens arbejde, som hun har stor respekt for:

- Jeg spiser ikke særlig meget kød, men når jeg endeligt skal have noget, vil jeg vide, at kalvene har gået på det grønne græs. Og det har de her, takket være Jens. Det handler også om, at det er så fin en gammeldags butik, han har formet. I supermarkederne skal man finde alting selv, og det er ikke ligeså lækkert. Det er to vidt forskellige verdener, siger hun.