Den sociale brevkasse: Anbragt pige oplever vold fra personale

Kære Puk

Jeg er en pige på 17 år, der er anbragt på et opholdssted. Jeg har boet her i snart halvandet år og har fået det værre og værre af at bo her.

For det første er der rigtig meget udskiftning af personale, så der er altid nye vikarer, som man ikke kender. Mange af dem er mænd, der har en meget ubehagelig måde at tale på – og jeg oplever mange gange, at de overfalder nogle af de andre børn både fysisk og psykisk.

De kan for eksempel finde på at kalde dem rigtig grimme ting som ’so’ eller ’idiot’ – da jeg er en meget konfliftsky pige, trækker jeg mig og gør alt, hvad de siger, da jeg bliver meget bange for dem.

Ofte handler det om, at de andre børn og unge græder, flipper ud eller ikke har tilladelse til at forlade deres værelse, men gør det alligevel, skal tvinges til at være med i noget socialt eller ikke må have deres mobiltelefon eller iPad længere.

Det kan også være, at nogle af os ældre gerne vil ryge, men ikke må. Eller det kan være, at nogle ikke vil gå i seng. Så det er ikke voldsomme ting, men mere sådan nogle normale ting, som børn og unge normalt kræver og kan finde på at blive uvenner med voksne over.

Mit problem er nu, at jeg flere gange har set en ansat være meget voldelig over for en dreng på cirka 11 år, og jeg har sådan lyst til at råbe stop. Men jeg er som sagt selv bange, så derfor skriver jeg til dig for at spørge, hvad jeg skal gøre, for jeg er nemlig meget bange for, at det går ud over mig, og derfor tør jeg ikke sige det til nogle – men samtidig kan jeg heller ikke længere holde til at se på det, der sker. Mange af os, der er her, har det jo i forvejen meget svært.

Håber du kan hjælpe mig.

Mvh. M.T.

Kære M.T.

Hvor er det godt, du skriver til mig. Jeg ved godt, at der forgår rigtig grimme ting på mange opholdssteder for børn og unge – og jeg bliver så ked af at høre om det, du skriver, da det på ingen måde er i orden at begå overgreb på børn hverken verbalt/psykisk eller voldeligt. Desværre er der flere og flere sager om ansatte på opholdssteder, der bliver dømt for overgreb på anbragte børn.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

, hver gang der har været ’fysisk kontakt’, indberette det, som i fagsprog hedder en magtanvendelse – det vil sige, at de altså skal skrive til Socialtilsyn, hvis de fysisk har rørt et barn eller en ung.

Men desværre sker det ikke altid – og jeg er heller ikke sikker på, at de ansatte, som du beskriver her, gør det – for det lyder meget, som om der er noget helt galt med den måde, de ansatte generelt er på over for jer børn på stedet. Og det skal der gøres noget ved med det samme! Derfor skriver jeg også til dig – ud over at besvare denne brevkasse – så vi sammen kan få gjort noget. For det skal anmeldes til Socialtilsyn nu.

Hvis du ikke har lyst til, at vi sammen gør det, grundet din angst for ikke at forblive anonym, for jeg kan godt forstå, du frygter en straf, hvis de opdager, at du har ’sladret’. Det er rigtig, rigtig sejt af dig, at du har kontaktet mig – og uanset hvad så skal det underrettes.

Derfor kan du selv kontakte Socialtilsyn anonymt ved enten at skrive eller ved at ringe til dem. De har også det, der hedder en whistleblower-ordning, hvor du anonymt kan fortælle det, du har fortalt mig om.

Hvis du skriver til dem, kan du også gøre det anonymt – og jeg vil som sagt gerne hjælpe dig med at lave en mail, som du kan sende, hvis det kan være en støtte for dig.

Man skal aldrig finde sig i vold og trusler fra personale. I kan altid meldes det anonymt til socialtilsyn i Hovedstaden på dette nummer 38 21 37 70 – eller man kan kontakte Ombudsmandens børnekontor på telefon 33 13 25 12 – de kan også hjælpe en videre.

De bedste hilsner Puk