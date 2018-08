Den sociale brevkasse: Hjælp, jeg er hjemløs

Hej Puk

Jeg er desværre blevet hjemløs og har derfor sovet hos venner og bekendte. Mine ting er opmagasineret på et lager.

Jeg er mildest talt desperat: Jeg har kontaktet alle de boligselskaber, jeg er skrevet op i. De nye lejligheder, der er ledige på markedet, er alt for dyre til, at jeg kan betale huslejen, og der er desværre ikke nogen i mit netværk, der kan hjælpe mig med en bolig.

Jeg har flere gange prøvet at komme i kontakt med kommunen for at høre, om de har mulighed for at hjælpe mig, men de siger, at jeg ikke er i målgruppen for at få en bolig den vej.

Jeg har nu problemer med at passe mit arbejde, som er det sidste faste holdepunkt, jeg har tilbage efter en meget turbulent skilsmisse.

Jeg kan heller ikke rigtig have mine børn, da jeg jo ikke har et sted at være med dem, og derfor mister jeg også mere og mere kontakten til dem.

Jeg ved godt, at du ikke kan skaffe mig en bolig, og at der er mange i min situation, men kan du give mig et råd – hvis der overhovedet er et råd at give?

Jeg føler selv, jeg har vendt enhver mulighed, men det er da forsøget værd.

Med venlig hilsen

Torben N.T.

Kære Torben

Det er en rigtig møgsituation for dig. Jeg kan godt forstå, du er desperat, da det vil være alvorligt, hvis du mister dit arbejde. Det er jo ens holdepunkt i tilværelsen.

Der er måske et par råd, jeg kan give dig at gå videre med.

Du kan henvende dig i mandecentret på Christianshavn i København. De har tilknyttet nogle værelser, men jeg ved, at de ofte er booket. Ud over det kan de også rådgive og hjælpe dig videre.

Link til dem: mandecentret.dk



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Så skal du tjekke, om du er skrevet op på den fleksible venteliste i de boligselskaber, hvor du er skrevet op. Det er meget vigtigt, da du opfylder to af kriterierne for at få tildelt en bolig hurtigere – nemlig at du er fraskilt med børn, og du er i arbejde.

Du kan læse mere om den fleksible venteliste her.

Det er korrekt, at kommunerne har nogle faste retningslinjer for at komme på deres interne akutboliglister. Mange kommuner reklamerer ikke ligefrem med dem, så det kan være svært at få oplyst, hvad de præcise kriterier er. Dog er der enkelte kommuner, der åbent oplyser om det.

Ofte er det boligløse, enlige forsørgere med børn, folk der har været i fængsel i længere tid og skal løslades, og mennesker med betydelige sociale problemer ud over ledighed. Da du er i arbejde, vil man højst sandsynligt henvise dig til de almindelige betingelser for at søge bolig – nemlig ventelister via de almennyttige boligselskaber.

Jeg vil anbefale dig at tage imod det første og bedste tilbud, du får fra et af boligselskaberne. Når du først har en bolig, kan du skrive dig op på den interne liste og på den måde få tildelt en af de bedre boliger hurtigere, end hvis du står på den eksterne liste.

Held og lykke.

Med venlig hilsen Puk