Den sociale brevkasse: Kan jeg presse kommunen til at behandle en pensionsansøgning

Hvis du selv søger om førtidspension efter paragraf 17 i lov om social pension, så skal kommunen rejse sagen efter din ansøgning – og træffe afgørelse senest tre måneder efter.

Det er en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at arbejdsevnen er dokumenteret via en arbejdsprøvning. Denne form for dokumentation kan kun udelukkes i situationer, hvor det er formålsløst at gennemføre en arbejdsprøvning, idet det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres væsentligt og bringe borgeren til selvforsørgelse.

Hvis du selv søger om førtidspension, er kommunen kun forpligtet til at tage stilling til muligheden om førtidspension, og altså ikke, om du er beret-tiget til for eksempel et ressource-forløb eller et fleksjob.