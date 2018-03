Den sociale brevkasse: Kommunen tager pengene fra psykisk syg

Hej Puk

Jeg kender en psykisk syg person, der er på kontanthjælp. Nu har kommunen frataget ham hans ydelse. Det er meget alvorligt, da det jo sætter ham i en endnu dårligere situation, end han var i før.

Er det overhovedet lovligt at sanktionere en psykisk syg for hele hans eksistensgrundlag? Det efterlader ham med en udbetaling til næste måned på kun 400 kroner! Det kan han på ingen måde overleve for – eller blot betale sine faste udgifter.

Med venlig hilsen U.E.

Kære U.E.

Der er flere regler om sanktionering, men desværre overholder flere kommuner og jobcentre dem ikke. Det er dokumentret af Ankestyrelsens undersøgelser på området. Det er et stort problem, da sanktioneringer ofte fører til endnu flere sociale problemer for de berørte.

Hvis den person, du kender, er psykisk syg, må jeg gå ud fra, at han også er matchet ’aktivitetsparat’. Det burde han være. Derfor vil jeg henvise til følgende lovgrundlag vedrørende sanktionering af aktivitetsparate borgere:

Rådighedsvurdering: paragraf 13, styk 2, 3, 4, 5 og 6, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tekster handler alle om, hvis en borger ikke deltager i samtaler, planlagte aktiviteter eller mangler at bekræfte jobsøgning.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Du skal hjælpe din ven med at bede om dokumentation for, at sagsbehandler har taget stilling til, om sanktionen er rimelig ud fra de i loven beskrevne ’rimelige grunde’ – og om sagsbehandleren overhovedet har fortaget en individuel vurdering af, hvorvidt sanktionerne fremmer rådigheden?

Sagsbehandleren/jobkonsulenten tager blandt andet stilling til, om borgeren aktivt står til rådighed og udnytter sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder.

Rimelige grunde for ikke at deltage i samtaler, planlagte aktiviteter eller for at bekræfte jobsøgning er blandt andet: at tilbuddet ikke er rimeligt på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold.

Eller at der er sygdom eller risiko for forværring af helbred. For aktivitetsparate borgere skal der yderligere ses på, om der i det enkelte tilfælde er andre forhold, der gør, at borgeren ikke har pligt til at udnytte sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder.

Herudover skal sagsbehandleren/jobkonsulenten foretage en konkret og individuel vurdering af, om sanktionen reelt fremmer rådigheden hos ydelsesmodtageren. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der som udgangspunkt ikke sanktioneres

– og det skal dokumenteres i modtagerens journal, hvad der ligger til grund for vurderingen.

Derfor skal I henvise til, om der er foretaget en individuel vurdering – og for fremtiden vil det være en god idé, hvis din ven sygemelder sig via egen læge, da han dermed kan dokumentere ’lovligt’ fravær.

Det vigtigste er, at han får klaget over afgørelsen inden for de fire uger, som er fristen – og henviser til ovenstående lovgrundlag. Videre skal I være opmærksomme på, om han er blevet partshørt først, ellers er sanktioneringen ulovlig.

Det er desværre et håbløst system for syge at være fanget i, så jeg håber, at du kan hjælpe din ven videre.

De bedste hilsner Puk