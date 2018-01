Den sociale brevkasse: Kommunens svar på boligmangel: Vi kan tvangsfjerne dine tre børn

Hej Puk

Jeg er enlig mor til tre børn, og vi har i et par år været boligløse. I den første tid boede vi hos venner. Derefter flyttede jeg kortvarigt hjem til mine forældre, men der kunne vi ikke blive boende. Jeg har derfor i en lang periode indlogeret mig på vandrehjem, men her kan jeg heller ikke blive boende.

Jeg har overvejet at tage på krisecenter, men det kan jeg ikke, da jeg har skoletilbud til mine børn i kommunen, som jeg ikke kan flytte dem fra. Og hvis det endelig var, kunne jeg heller ikke flytte til for eksempel Lolland, da al vores netværk og familie er her, og jeg kan ikke klare mig uden den støtte.

Jeg er selvfølgelig skrevet op alle steder og har søgt forgæves på alle boligportaler – man får bare standard-afslag!

Jeg har flere gange bedt kommunen om at blive skrevet på deres akutliste, men de siger, at det kan jeg ikke komme, da jeg jo har tag over hovedet! Videre henviser kommunen til, at de få boliger, de har, går til flygtninge.

De kan dog hjælpe mine børn ved at anbringe dem, hvis de vurderer, at jeg på grund af boligsituationen ikke kan tage vare på mine børns behov.

Jeg er ved at være meget desperat og aner ikke mine levende råd. Hvad skal der til, før kommunen vil sætte mig på den akutliste?

Med venlig hilsen Trine

Kære Trine

Det er ikke første gang, jeg hører en historie som din. Problemet er, at de folk i kommunen, der visiterer til boligakutlisten, ofte er voksenenheden, det betyder så, at børnefamilie-afdelingen ikke råder over akutlisten. Så når du henvender sig til børnefamilie-afdelingen for at få hjælp til en bolig, så henviser de dig til voksenenheden.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Derudover er de fleste kommuner ekstremt pressede på deres boligsociale anvisningsret, da der bliver færre og færre billige lejeboliger at anvise til. Og dertil flere og flere boligløse.

Hver kommune har egne regler på området, og det er korrekt, at kommunerne er tvunget til at tage et antal flygtninge og tildele dem bolig. Men det kan aldrig være en undskyldning for ikke at kunne tildele en enlig mor med tre børn permanent tag over hovedet! Jeg synes, det er fejt at give den undskyldning, men jeg har ofte hørt kommunerne sige sådan, når de afviser folk at blive skrevet på boligakutlisterne.

Jeg vil råde dig til at få samlet en masse støtteskrivelser fra de fagpersoner, der er rundt omkring dig og dine børn. Det kan være skolesocialrådgivere, lærere, eller hvis dine børn har tilknytning til hospital, behandling med videre.

Støtteskrivelserne skal dokumentere, at dine børn ikke tåler en flytning på grund af specialskoletilbud og deres i forvejen temmelig rodede år. Kommunen er forpligtet til at tage stilling til din ansøgning, og den skal give dig skriftligt svar.

Du skal holde fast i din ret til at blive skrevet op. Presse kommunen med diverse fagpersoner og eventuelt gå til lokalpolitikerne og gøre opmærksom på jeres situation.

Du er velkommen til at kontakte mig igen, hvis forsøget med støtteskrivelser ikke fungerer, og du har behov for yderligere råd eller støtte. Held og lykke!

Venlig hilsen Puk