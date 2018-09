Den sociale brevkasse: Må jeg arbejde som førtidspensionist

Kære Puk

Jeg vælger at skrive til dig, da jeg ikke kan finde rundt i hverken regler eller det, folkene fra kommunen fortæller.

Jeg vil gerne vide, hvor meget jeg må arbejde/tjene, nu jeg er blevet førtidspensionist. Jeg er blevet det efter de nye regler.

Kommunen/sagsbehandlerne vil ikke oplyse mig om, hvor meget jeg må tjene. Jeg er blevet fortalt i dag, at de vil vurdere min sag efter et års arbejde, om jeg kan fortsætte som førtidspensionist, eller om de vil tage min pension fra mig og måske sætte mig i fleksjob.

Som det er nu, har jeg ikke noget arbejde, men jeg kunne godt tænke mig et par timer en gang imellem – og så er det jo rigtig træls, at jeg ikke kan få flere oplysninger fra kommunen.

Jeg vil jo helst ikke miste min pension.

Med venlig hilsen Anders Larsen

Hej Anders

Det er vigtigt, at du kræver et råd- og vejledningsmøde med din sagsbehandler om din situation. Du har oplysningspligt, og de har vejledningspligt over for dig. Så før du begynder på at arbejde, skal du kræve et møde.

Hvad man må tjene, ud over sin førtidspension, afhænger af ens arbejdsevne, og om man har fået tildelt førtidspension efter 2003.

Som enlig efter de nye regler, som du hører under, bliver ens førtidspension sat ned, hvis man tjener mere end 75.800 kroner om året. Hvis man er gift, bliver den sat ned, hvis husstandens indkomst overstiger 120.100 kroner om året.

Der er dog flere forhold, du skal være opmærksom på, da nogle kommuner kan være ret emsige når det kommer til at revurdere arbejdsevnen.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

at få bevilget fleksjob helt ned til selv meget få timer om ugen, giver det sig selv, at hvis man arbejder mere end 15 timer om ugen – ved siden af en førtidspension – vil kommunen logisk nok vurdere, om det ikke mere var et fleksjob, man var i målgruppe for. Og jeg synes, jeg kan se, at det har din kommune allerede i tankerne.

Hvis man er i tvivl om, hvad ens arbejdsevne er, kan man godt – imens man modtager sin pension – deltage i et ressourceforløb, hvor arbejdsevnen afklares. På den måde kan man se, om man i virkeligheden skulle forsøge sig med et fleksjob i stedet for.

En førtidspension kan også gøres hvilende. Det skal du selv søge om, men igen er der en risiko forbundet med det, da kommunen måske i mellemtiden kan vurdere, at du ikke er i målgruppen længere.

Som udgangspunkt må man godt arbejde ved siden af sin førtidspension, så længe man ikke arbejder mere, end hvad ens rest-erhvervsevne tillader. Her er det meget vigtigt, at du taler med din sagsbehandler, der – sammen med dig – kan lave en udregning af, hvad din nedsatte arbejdsevne betyder i din sag. Det er jo helt individuelt.

Jeg ved, at mange førtidspensioner i dag tildeles, når der ingen retserhvervsevne er. Det skyldes, at loven om tildeling af førtidspension er blevet ekstremt stram. Det indebærer, at ens arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv uden mulighed for udvikling. Allerede der kan man jo spørge sig selv, om det så er muligt at påtage sig et arbejde – også selvom loven giver mulighed for det.

Som du kan se, skal du passe på med at kaste dig ud i alt det her uden først at have drøftet det med din sagsbehandler! Du risikerer at miste din nytildelte førtidspension, og det vil da være bittert.

Held og lykke.

Med venlig hilsen Puk