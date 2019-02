Den sociale brevkasse: Smider de mig på kontanthjælp efter mit ressourceforløb

Hej Puk

Jeg har været i et ressourceforløb i over et par år nu, og der er stort set intet sket. Jeg har kun haft et par samtaler med en sagsbehandler. Jeg fik tre års ressourceforløb i alt, så der er kun et år tilbage nu – så jeg begynder at blive nervøs for, hvad der vil ske bagefter. Kan jeg for eksempel risikere at komme tilbage på kontanthjælp?

Jeg fik ressourceforløbet, fordi jeg er psykisk syg og ikke kan arbejde. Jeg har svær angst og kan ikke færdes, hvor der er mange mennesker. Hvis jeg for eksempel kører i bus eller tog, får jeg panikanfald. Jeg går hos en psykiater og får også medicin, men det tager kun toppen af min angst.

Samtidig tør jeg heller ikke henvende mig på kommunen, hvis de begynder at kræve, at jeg skal i praktik og alt muligt andet. Bare tanken om det gør mig panisk.

Hvad vil du råde mig til at gøre?

Med venlig hilsen S.K.

Kære S.K.

Hvis du fortsat er syg, når dit ressourceforløb slutter, kan du ikke sendes tilbage på kontanthjælp. I så fald har kommunen pligt til at se på de muligheder, der ellers er i loven, alternativt tildele dig et nyt ressourceforløb, hvor der fastsættes nye indsatser.

Det lyder meget problematisk, at man ikke løbende har fulgt op på din nuværende plan, og at du på ingen måde har været til opfølgende samtaler.

Det er den koordinerende sagsbehandlers ansvar at følge op på din rehabiliteringsplan. Det skal sagsbehandler gøre i samarbejde med dig. Din plan kan løbende justeres i forhold til de indsatser, du kan magte, og som er relevante. Da din plan tilsyneladende hverken er justeret eller tjekket op, skal det gøres hurtigst muligt, så du ved, hvad resten af dit forløb kommer til at indeholde. Husk, at det skal ske i samarbejde med dig, og at indsatserne ikke må gøre dig mere syg.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

kan indeholde mange forskellige slags indsatser. Det kan være din nuværende behandling ved psykiater, at du går til motion, eller at du på en eller anden vis gør noget, der kan få dig til at få det bedre, så du igen kan komme i arbejde eller uddannelse.

Hvis du har fulgt og gennemført de planer, der var lagt, men ikke har fået det bedre, skal man se på, om et ressourceforløb overhovedet giver mening for dig – om der er udviklingsmuligheder. Er der ikke det, kan man afklare dig til fleksjob eller førtidspension.

Men den proces skal jo sættes i gang, og hvis du skal have din sag for et rehabiliteringsteam om et år, vil jeg anbefale, at du opsøger kommunen/jobcenter og beder dem om, at de krydser dine indsatser af eller justerer dem.

Det er i orden, hvis du ikke føler dig parat til at komme i praktik for at blive arbejdsprøvet, men du skal huske, at det er nødvendigt, hvis det skal afklares, om du kan arbejde og i fald hvor meget.

En praktik behøver ikke være mere end et par timer om ugen til at begynde med, så du kan tage helt små skridt, og i øvrigt få lagt din praktik et sted, der tager hensyn til dig og dine skånebehov.

Hvis det er svært for dig overhovedet at gå op på kommunen, vil jeg råde dig til at kontakte SR-bistand, der tilbyder, at socialrådgiverstuderende kan gå med dig og støtte dig i forløbet.

Med venlig hilsen Puk