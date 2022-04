Den solrige påske fortsætter

Skal du sidde i din lædersofa og se Paris-Roubaix hele søndagen? Så kan du godt forvente halv-klistrede underlår, hvis du ikke åbner et vindue.

For lørdagens lune forårsvejr fortsætter, endda med mulighed for, at det bliver endnu varmere.

Det fortæller vagtchef hos DMI Frank Nielsen.

- Der har været lokal nattefrost, men temperaturen vil stige til 10-15 grader. Det er krydret med en svag vind, så det bliver en fantastisk forårsdag, siger han.

Frank Nielsen fortæller, at enkelte skyområder kort vil passere den østlige del af Danmark, men hen på dagen vil det blive skyfrit i hele landet.

Koldere ved havet

Hvis du hverken har interesse for Kasper Asgreen eller Mads Pedersen, vil en tur til vandet muligvis kunne friste, men Klaus Nielsen fortæller, at der vil være en anelse koldere langs de danske kyster.

- Der kan være en brise ved vandet, og temperaturen vil være på 8-10 grader.

- Vandet er også koldt, fortæller han.

Varmen forbliver

Frank Nielsen fortæller, at det gode vejr fortsætter 2. påskedag, men efter påsken vil varmen fordele sig på en yderst urimelig måde alt efter, hvor du befinder dig i Danmark.

- Fra tirsdag kommer der lidt mere vind fra øst, og det kan betyde, at temperaturen falder lidt. Især i den sydlige del af landet.

- Torsdag kan vi nå op på 15-16 graders varme i den vestlige del af landet, men hvis du bor på Møn eller Bornholm kommer temperaturen ikke over 7-8 grader.

- Så overordnet set bliver det flot påskevejr, og det bliver også skønt i næste uge, selvom det blæser lidt op, siger han.

Så måske det kunne være en ide at få lidt frisk luft, inden feltet rammer Arenberg.