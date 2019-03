Den uimodståelige mand

Åh, han ser træt ud, DR2's 'Deadline'-vært Niels Krause-Kjær. Her sidder han og hygger sig i sin stue, og så kommer hans kone med et kamera op i hovedet på ham og spørger, hvorfor mænd bliver så sure, når man snakker om ligestilling.

Tja, bum-bum … måske fordi de synes, det går meget godt, siger han blandt andet fra sin lænestol.

Krause-Kjær er gift med instruktøren Mette Korsgaard. I sin nye dokumentarfilm, ’Min uimodståelige mand’, som handler om ligestilling, gør hun sin mand til en af hovedpersonerne, og hun er nådesløs.

Selv når han sidder ved køkkenbordet med sin morgenmad og friske aviser, må han stå for skud og får rodet sig ud i noget med, at der jo er så meget - folk, der sulter i Afrika og klima og alt muligt …

Korsgaards dokumentar er fuld af humor, fakta og spændende interviews. Den kombinerer det videnskabelige med det nære. Hun nærstuderer også sig selv og finder ud af, at hun har visse mandschauvinistiske træk.

På et tidspunkt spørger hun sin mand, hvorfor der næsten ikke er nogen kvinder med i aktualitetsprogrammet 'Deadline', hvor han er vært.

Det er ikke hans og kollegernes skyld, siger Krause, for de er meget opmærksomme på at få kvinder i studiet, og det er bestemt ikke, fordi de ikke kontakter kvinder. Der er bare rigtig mange kvinder, der siger nej.

Hans fornemmelse er, at det at blive udsat for kritiske spørgsmål og blive bragt i en situation, hvor man kan blive upopulær, holder kvinderne væk.

Men den fornemmelse kommer han til at pakke langt væk. For en dag kommer han ind ad døren hjemme i entréen og fortæller til sin kones kamera, at nu har de lavet en ny undersøgelse på 'Deadline', som viser, at de kun ringer til en kvinde hver fjerde gang. Og at kvinder ikke siger mere nej end mænd.

Han og hans kolleger er dybt overraskede, og der må ske noget. På 'Deadline' får de nu en tavle, hvor de hver dag markerer, hvor mange kvinder og mænd de har i studiet, og for hver måned bliver procenten regnet ud. Det bliver til en historie i medierne, og fagbladet Journalisten fortæller i november 2017, at 'Deadline' på et halvt år har løftet andelen af kvindelige kilder fra 25 til 38 procent.

I filmen forklarer Niels Krause-Kjærs chef, Heidi Robdrup, at vi mennesker bedst kan lide det, vi kender bedst. Og det, vi kender bedst i hele verden, er mænd. Det er nedarvet, at mænd er mest fremtrædende alle steder i samfundet. Så nogen skal på et tidspunkt gøre noget anderledes, siger Robdrup.

Dokumentaristen Mette Korsgaard gør det anderledes. Jeg tror, hendes film vil få flere til at tale om ligestilling. Også de mænd, der plejer at blive lidt trætte, hvis man ellers kan overtale dem til at se den. Det er en genial vinkel, hun har fundet, og det er så cool, at Krause-Kjær stiller op.

Da jeg havde set filmen onsdag aften i den forløbne uge, tjekkede jeg i øvrigt 'Deadline' ud. En af Krauses mandlige kolleger var vært, og han interviewede kun mænd. I torsdagens 'Deadline' var billedet det samme. Men det er nok bare tilfældigt …