Den vilde ulvejagt

PROBLEMULV: Jagt på ung hanulv fra kuld ved Ulfborg, som angriber husdyr, intensiveres og forlænges, hvis det ikke lykkes at skyde ulven senest i aften

En ung hanulv, der stammer fra et kuld født i 2017 ved Ulfborg i Vestjylland, er så at sige blevet jaget vildt i den tyske delstat Slesvig-Holsten syd for den dansk-tyske grænse.

Ulven har flere gange forceret elektriske hegn og angrebet husdyr, og det har ført til, at jægere har tilladelse til at skyde problemulven, som den kaldes.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Det er endnu ikke lykkedes at få ram på ulven, og i aften udløber tilladelsen til at skyde dyret. Slesvig-Holstens miljøminister, Jan Philipp Albrecht, har dog ikke tænkt sig at give op. Han vil ifølge det tyske nyhedsbureau DPA forlænge fristen og gøre ulven fredløs i yderligere fire uger.

Ulvejagt er ikke rutine

Efter at hanulven blev født i Vestjylland i 2017, er den vandret mod syd og skaber uro ved Pinneberg i det sydlige Slesvig-Holsten. DNA-prøver viser, at ulven flere gange har angrebet husdyr, som ellers burde være i sikkerhed bag elektriske hegn.

Det fik miljøministeren i den tyske delstat til undtagelsesvis at tillade nedskydning af ulven, selvom ulve er totalfredede i EU. En EU-bestemmelse giver dog mulighed for nedskydning af ulve, som mindst to gange har forceret ulvesikrede hegn.

Undtagelsesbestemmelsen er indført for at forhindre, at ulve lærer deres afkom at bruge denne jagtmetode, skriver Jyske Vestkysten.

- Men lige fra starten har vi sagt, at det kunne tage noget tid at få ulven fjernet. Selv for en øvet jæger er ulvejagt alt andet end rutine, siger Jan Philipp Albrecht til DPA.

