Denne by får skybar i 57 meters højde

Meget tyder på, at esbjergenserne i løbet af et par år får en skybar i hele 57 meters højde.

Det skriver jv.dk.

Den planlagte skybar skal ligge i toppen af det højeste af de tre såkaldte 'kaktustårne' på den tovværksgrunden i byen.

Det er arkitekten Bjarke Ingels og tegnestuen BIG, der har tegnet de tre boliger.

Skybaren vil efter planen blive placeret i den højeste af de tre bygninger med i alt 418 ungdomsboliger og 110 hotellejligheder. Fra skybaren vil man få udsigt i en 360 graders vinkel over både Fanø, Skallingen og hele Esbjerg by med havn og forstæder.

Lars Kristensen, administrerende direktør for projektet, siger til jv.dk, at man er tæt på at lukke en aftale med en restauratør, og der er ikke tale om en lokal én af slagsen, meddeler han.

Til tops

Det er angiveligt Esbjergs tidligere og meget populære borgmester Johnny Søtrup, som har fået ideen med at sende tørstige esbjergensere til tops.

Der har undervejs i processen været en del diskussioner med blandt andet forsvaret om byggeriet. Forsvaret mente en overgang, at kaktusbygningerne kunne forstyrre radar-overvågningen af Danmark.

Derfor blev der i første omgang kun sat gang i byggeriet af to tårne. Men nu mener forsvaret, at man godt kan opføre alle tre bygninger, uden at der kommer flimmer på radaren.

Og dermed får Esbjerg de tre bygninger på henholdsvis 23, 35 og 57 meters højde.