Denne by har fået tre lottomillionærer på én måned: - Det er helt vildt

Måske skulle man overveje at flytte til denne by?

I starten af december vandt en heldig net-lotto spiller fra Kalundborg hele 210 millioner kroner i Eurojackpot.

- Vi elsker, når det er danskere, der nupper de store gevinster. Og i dag er der særligt god grund til at åbne en flaske gode bobler, lød det således for præcis en måned siden fra Danske Spil.

Et par uger senere fik et ægtepar en vild jule-overraskelse, da konen en søndag formiddag tjekkede lotto-tallene på en kupon, de havde købt i Kvickly.

- Min mand sad inde i sofaen og så tv, og jeg løb grædende ind til ham. Først troede han, at det var hans far, der var død, men så så han, at jeg stod og viftede med kuponen, sagde konen til Danske Spil.

Ægteparret var også fra Kalundborg.

Men hold nu fast. I weekenden har den gamle nordvestsjællandske købstad lagt bolig til ENDNU en heldig, nyslået millionær.

Denne gang er præmien på fem millioner kroner, og kuponen er købt på Shell.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Det er virkelig sjældent, at vi ser et område være så heldige som dette. Der bliver hverken spillet mere eller mindre i Kalundborg end andre steder i Danmark, så det kan kun siges at være et helt vildt lykketræf, oplyser Pernille Mehl, der er administrerende direktør for Danske Lotteri Spil, til Ekstra Bladet.

- Jeg ville da snart ønske, at jeg selv boede i Kalundborg, for regnbuen ender virkelig der for tiden. Altså tre gange store milliongevinster fra os inden for en måned, heriblandt den næststørste i danmarkshistorien i december - det er helt vildt, fortsætter hun.

Vinderen må dog dele hovedgevinsten med en anden heldig dansker, der har købt sin kupon i SuperBrugsen Jels i Rødding.

Danske Spil har indtil videre ikke hørt fra de to vindere af hovedgevinsten. Heller ikke de to vindere af millionærgarantien, hvor man kan vinde en million ude at have rigtige tal, har endnu henvendt sig.