Denne mand tjente 20.000.000 på én dag

En mand fra Tanzania gjorde et utroligt fund i en mine. En uge senere havde han tjent 20 millioner kroner

Saniniu Laizer kan gå på weekend som en glad mand.

Vi andre er lykkelige, hvis vi bare finder en tier på gaden, men for manden fra Tanzania var der om et lidt andet beløb. Et fund i en mine endte med at sikre ham 20 millioner danske kroner.

Det skriver BBC.

17. juni gjorde han sit livs fund, da han som så mange gange før arbejde i en lokal mine. I den nordlige del af landet fandt en to såkaldte Tanzanite-sten, der er en af de mest sjældne ædelsten i verden.

To styks på sammenlagt 15 kilo. Den ene vejer 9,2 kilo, mens den anden vejer 5,8 kilo.

Foto: TANZANIA MINISTRY OF MINERALS

Ringet op af præsidenten

Fundet var så spektakulært, at Saniniu Laizer blev ringet op af præsidenten i Tanzania, John Magufuli.

- Det er en fordelene ved at være minearbejder i Tanzania, og det viser, at landet stadig er fyldt med rigdom, siger John Magufuli.

Onsdag kom dagen, hvor ædelstenene skulle sælges på et event nær Manyara-søen i den nordlige del af Tanzania. Her blev stenen købt af Tanzanias ministerium for mineraler til 2,4 millioner pund svarende til 20 millioner danske kroner.

Og hvad skal man så lige bruge 20 millioner kroner på?

Hvis tommelfingerregel om, at en barn koster omkring en million kroner også gælder i Tanzania, så mangler han stadig 10 millioner. Saniniu Laizer har nemlig 30 børn og fire koner.

Han har dog også planer om at hjælpe til i lokalsamfundet ved at bygge et shoppingcenter og en skole.

Tanzanite findes udelukkende i det lille område i den nordlige del af Tanzania. Ædelstenen er så sjælden, at eksperter frygter, at leveringen af stenene er helt udtømt om 20 år. Den tidligere rekord for den tungeste sten var 3,3 kilo.