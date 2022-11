Denne region har Danmarks længste ventetid

Har du oplevet den lange ventetid på enten behandling eller udredning? Så er du velkommen til at skrive til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

Det kræver ikke den skarpeste matematiker for at påpege, at 54 er mere end 30.

Så stor er forskellen jo egentlig ikke.

Men i virkeligheden er forskellen på 24 en alt for stor difference for de, der venter på at blive behandlet i Region Syddanmark.

Det er den med tanke på, at de danske regioner, der er underlagt udredningsretten, skal have udret eller behandlet patienter inden for 30 dage. Det er et smukt ideal, men desværre er virkeligheden en anden. For på landsplan oplever hver fjerde dansker ikke at blive undersøgt indenfor den lovede udredningsret på 30 dage.

Region Syddanmark er topscorer på ventetidslisten af landets fem regioner, for her er det mere end hver tredje patient, som ikke undersøges til tiden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Daværende sygehusdirektør og nu regionsdirektør for Region Syddanmark Jane Kraglund (th.) er fortrøstningsfuld om at vende de lange ventetider. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

En topscorertitel, Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark, er bevidst om, men har en lille anke imod.

- Jeg er klar over, at vi har haft betydelige udfordringer med at overholde udredningsret i forhold til, at vi har lange ventelister

- Nu vil jeg så sige, uden på nogen måde at sige, at vi ikke har mange udfordringer, så overgik vi til nyt EPJ-system i foråret, så vores tal er også behæftet med fejl eller manglende registreringer.

Selvom der skal tages højde for en regnefejl af en ukendt størrelse, så arbejder Region Syddanmark og sygehusene på højtryk for at finde en vej ud af den sørgelige tendens.

Der er mange danskere, der må vente mere end de 30 dage på at komme til, udrednigsretten giver dem krav på. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

- Det er ikke for at bortforklare de udfordringer, vi har med vores ventetider. For dem har vi, udtaler

- Derfor arbejder vi alt, vi kan, for at nedbringe de her ventetider

Annonce:

- Vores strategi hviler på, at alt det, vi gør, skal få vores aktivitetsniveau op på 100 procent, og det tænker jeg, vi er ved at være. At vores sygehuse er ved at komme tilbage på det niveau, det var, før corona.

- men jeg tror ikke, at vi kan garantere, at vi kommer i mål med alt, for det var vi faktisk heller ikke før coronakrisen, der skal vi langt længere ned, for vi har alt for lange ventelister

Landet over strejkede de danske sygeplejersker for bedre arbejdsforhold, og det kan stadig mærkes på landets hospitaler. Foto: Marcus Emil Christensen/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke kun i Region Syddanmark, at der er lang ventetid for at komme til. Der er faktisk over 30 dages ventetid på både behandling- og udredning i hele landets fem regioner i andet kvartal af 2022. Det konkluderer en nylig analyse fra Lægeforeningen, der trækker på data fra Sundhedsstyrelsen.

Jane Kraglund og Region Syddanmark har store forhåbninger og planer om at forebygge regionens lange ventetider, men regionens planer skal lægges ordentligt, for ellers kan situationen vende med et snuptag.

Annonce:

- Så vi er balancerede optimister på den måde, at der skal ikke særlig meget til, før tingene går den forkerte vej igen, men vi synes faktisk er, at der er meget, der går den rigtige vej, men når vi kigger på de planer, sygehusene har, så har vi faktisk en forventning om, at vi kommer ud med nogle bedre ventetider i den første halvdel af 2023.

- Vi har blandt andet afsluttet et stort udbud på ortopædkirurgi, som er det største område for os, der kan sænke vores ventetider gevaldigt på ortopædkirurgi i løbet af første-andet kvartal i 23' ved at gøre brug af privatsygehusene.

Landets hospitaler er over hele linjen ramt af generelle udfordringer med mangel på arbejdskraft ovenpå corona-krisen og den omfattende sygeplejerskestrejke. Den største faktor set på tværs af regionerne er især den manglende kapacitet, som er hovedårsagen til den forsinkede patientudredning.