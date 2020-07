Denne uddannelse bløder ansøgere

I corona-året har 5.850 flere valgt at søge ind på en videregående uddannelse sammenlignet med sidste år.

Trods den generelle stigning er der dog især én uddannelse, der har tabt mange ansøgere. Det fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets tal.

Fysioterapeut-uddannelsen har siden 2016 mistet mere end hver fjerde ansøger, og nedgangen har i år været værst. 315 færre har søgt uddannelsen i forhold til sidste år, hvilket er et fald på 15 procent.

Hos foreningen Danske Fysioterapeuter tager man dog nyheden med ro.

- Jeg noterer mig selvfølgelig, at de er faldet hen over nogle år. Det er selvfølgelig noget, vi vil holde øje med, og se om det falder lige så meget, som det har gjort nu her de sidste par år, siger formand Tina Lambrecht hos Danske Fysioterapeuter, men tilføjer:

- Lige nu er det dog ikke noget, vi mener giver anledning til stor bekymring for os.

Svært at få job

Blandt de 25 mest søgte studier ser det generelt lyst ud med en stigning i antallet af ansøgere. Bortset fra et fald på én procent på tabellens førsteplads, pædagogstudiet, har alle studier flere ansøgere at vælge og vrage blandt i år.

Fysioterapeut-uddannelsen havde over 2.500 ansøgere i 2016, et tal der nu er nede på 1.841.

Tina Lambrecht mener hverken, coronavirussen eller manglende interesse er årsagen. Forklaringen skal snarere findes i politisk prioritering og manglende arbejdspladser.

- Det kan godt være, det afspejler sig lidt i tallene, at det har været en smule svært at få job, fordi der i løbet af de sidste 10 år er kommet så mange flere af os på arbejdsmarkedet.

- Folk har nok oplevet, at det er svært at få et fast job, og så vælger de noget andet, hvor der er mangel på hænder. Her er der jo fag som for eksempel sygeplejerske, der også bliver talt op politisk af den grund. Forskellige fag, som regeringen også har valgt at prioritere ved at frigive 5.000 ekstra studiepladser specifikke steder.

Alt i alt mener Tina Lambrecht faktisk, at det ligefrem er positivt, at ansøgertallet falder.

- 2.500 er mere end dobbelt så mange som de 1140, der er plads til. Jeg er kun glad for, at det er dernede, for det giver større sandsynlighed for at komme ind på studiet, når man søger. Så på den måde tror jeg, det er meget godt, at det, synes jeg, meget høje antal i 2016 nu er blevet stabiliseret lidt, afslutter hun.

Fysioterapi er det 13. mest eftertragtede studie i Danmark. På komfortable første- og andenpladser ligger henholdsvis pædagog- og sygeplejerske-uddannelsen.