Dennis chokeret over lærervikar: Rev syvårig søn til blods

En ganske normal skoledag udviklede sig mandag voldsomt og ubehageligt for en syvårig dreng på Byagerskolen i Brørup.

Her rev en lærervikar ifølge drengens far så brutalt i førsteklasseselevens højre øre, at det flækkede og efterfølgende begyndte at bløde.

Tilbage i hjemmet i Vejen sidder faren nu frustreret og undrer sig over, hvordan det kunne komme så vidt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så sønnens øre ud, da Ekstra Bladet onsdag besøgte familien i Vejen. Foto: Ernst van Norde

Måtte ikke sige noget

Ifølge 33-årige Dennis Nielsen fik han mandag en tavs og mærket søn hjem fra skolens SFO. Først ville han ikke fortælle, hvad der var sket i klasselokalet.

Til sidst åbnede sønnen dog op over for sin fars kæreste.

- Han har ikke hørt efter, og så har lærervikaren taget fat i hans øre og rykket i det, mens han har sagt, at han skal stille sig uden for døren i ti minutter. Det resulterer så i, at min søns øre flækker, indleder Dennis Nielsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ernst van Norde

- Så fortæller han videre, at lærervikaren havde sagt til ham, at hvis der er nogen, som ringer til ham og spørger, om han har gjort det, vil han bare sige nej. Det er jo et groft overgreb på et barn, fortsætter faren.

Det fik omgående Dennis Nielsen til at kontakte politiet mandag aften og anmelde lærervikaren, men tirsdag morgen blev familien mødt af en ubehagelig overraskelse.

- Min søn var meget trykket, da jeg skulle aflevere ham, fordi han opdagede, at den her lærervikar stadig var på skolen.

- Jeg havde aftalt med politiet, at jeg ville tage fat i skolen om tirsdagen, men jeg kunne ikke få fat på afdelingslederen. Så får jeg efterfølgende fat på en anden leder, som jeg også viser nogle billeder. De kontakter så den øverste ledelse, der bortviser lærervikaren med det samme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dennis Nielsen med sin syvårige søn. Foto: Ernst van Norde

Ikke først gang

Dennis Nielsen ønsker ikke, at sønnens navn skal fremgå af denne artikel, men han fortæller til Ekstra Bladet, at han vælger at dele familiens historie, fordi det ifølge ham ikke er første gang, at den samme lærervikar hiver sønnen i øret.

- Min søn siger, at han også har gjort det to gange i sidste uge, fordi han ikke har hørt efter i timerne. Han vil hellere lege. Han er syv år gammel, lyder det fra faren.

Til gengæld understreger Dennis Nielsen, at han er glad for skolens 'professionelle håndtering af sagen'.

Til afhøring

Nu skal den den syvårige dreng mandag til Esbjerg, hvor han skal give sin forklaring til politiet.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi lyder det kortfattet til Ekstra Bladet i en mail:

'Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse fra en forælder om, at vedkommendes barn er blevet udsat for vold af en ansat på en skole i Vejen Kommune. Sagen bliver efterforsket, og da der er tale om en verserende sag, har vi ikke yderligere oplysninger til pressen'.