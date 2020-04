Dennis har fordoblet sit lagerpersonale efter kæmpe coronasucces

Dennis Drejer har mere end fordoblet antallet af medarbejdere på sit lager for at kunne følge med efterspørgslen på garn og perler

Da statsminister Mette Frederiksen på det historiske pressemøde 11. marts fortalte, at Danmark skulle lukke ned, skete der nærmest øjeblikkeligt noget på Dennis Drejers webshop: Det væltede ind med ordrer.

På webshoppen Rito sælges forskellige hobbyprodukter, blandt andet garn og perler, og det er der åbenbart mange danskere, der har haft hang til at sysle med under coronakrisen.

- Jeg har ikke haft et ben til jorden den seneste måned. Den dag, hvor Mette lukkede landet, der sprang det i luften hos hos, fortæller Dennis Drejer, indehaver af Rito, til Ekstra Bladet.

Ifølge Dennis Drejer er omsætningen steget med 300 procent, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Han ønsker ikke at sætte tal på, men siger, at der er tale om 'flere hundrede tusind kroner' om dagen.

For at kunne følge med efterspørgslen har Dennis Drejer i løbet af de sidste tre uger ansat ti nye medarbejdere til lageret i Skive og givet fire eksisterende medarbejdere flere timer.

Før coronakrisen var der ti fuldtidsansatte på lageret, hvor der nu er 24, som arbejder i hold på skift både morgen og aften for at undgå smitte.

- Vi har stadig virkelig travlt og kan kun lige følge med. Det er en interessant situation at stå i. Vi jubler jo lidt, men det er på et træls grundlag i en tid, som er svær for rigtig mange, siger Dennis Drejer.

Kun én gang før har webshoppen oplevet så stor interesse, og det har været under Black Friday. Denne gang er der dog en markant forskel.

- Vi har haft lige så gode dage tidligere til Black Friday, men vi har aldrig haft Black Friday hver dag. Det er sådan, det har været i en måned nu. Vi forbereder os dog selvfølgelig også på, at det kommer til at stilne af igen, siger Dennis Drejer.

Dennis Drejer og hans ansatte har haft travlt under coronakrisen. Foto: Rito

