Dennis havnet i nyt køkken-kaos i Elgiganten: - Det er super frustrerende

Dennis Eriksen havde sparet op og var klar til at lave savl-fremkaldende bøffer i sit nye køkken. Derfor gik han i midten af maj ned i Elgiganten og bestilte sit nye drømmekøkken med dertilhørende hårde hvidevarer.

Skønt, tænkte Dennis Eriksen. Men han blev klogere.

Ifølge Dennis Eriksen var der allerede problemer fra start. Montøren skulle ind og måle op, men blev ved med at aflyse sin aftale. Først i starten af juni lykkedes det Elgiganten at få sendt en montør, og 14 dage senere får han godkendt sit køkken.

Men selv om om københavneren 21. juni betalte 70.000 kroner for hele baduljen, så er det stadig ikke fuldt monteret og funktionsdygtigt. Mere end to måneder efter, han betalte.

- Det er super frustrerende. Jeg står med et halvt færdigt køkken, og jeg ringer til dem hver anden dag. Men de virker totalt ligeglade, nu hvor de har fået deres penge. På Facebook og Trustpilot bliver de ved med at skrive undskyld, men det sker ikke noget. Sådan har jeg normalt ikke oplevet at handle i Elgiganten, men de skal holde sig fra køkkener, siger Dennis Eriksen til Ekstra Bladet.

Foto: Ole Steen

Dyrt at spise ude

Efterfølgende får Dennis Eriksen at vide, at han kan få leveret sit køkken 14. august og monteret det 16. august. Det var bare et problem. Køkkenets fronter og skabslåger manglede.

Derfor står Dennis Eriksen fortsat uden et køkken, der er fuldt monteret.

Københavneren er især frustreret over, at han har fået at vide, at der skal komme en montør. Men ingen kan fortælle ham hvornår.

Foto: Ole Steen

- Jeg venter stadig på, at montøren skal kontakte mig, men jeg må ikke få deres nummer, så jeg står i totalt uvished. Det burde jo ikke tage så lang tid at få sat et køkken op, når jeg har betalt 70.000 kroner for det. Det er dyrt at spise ude ved dag, siger Dennis Eriksen til Ekstra Bladet.

Vi beklager

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Elgiganten, der har undersøgt sagen. Communications manager i Elgiganten, Frederik Danvig, har ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt følgende citat fra salgschef for køkkener, Bo Jensen.

'De udfordringer, der lå til grund for de tidligere henvendelser, har vi bragt i orden og fundet gode løsninger på med vores kunder. Der er desværre ingen garanti for, at der ikke kan ske menneskelige fejl, og i den pågældende sag er der desværre sket en fejl i kommunikationen, hvilket har skabt en unødig forsinkelse i færdigmonteringen af Dennis Eriksens køkken'.

'Det beklager vi selvfølgelig rigtigt meget. Vi lever af at skabe gode købsoplevelser for vores kunder, så når en rutine svigter, som i dette tilfælde, så lærer vi af vores fejl og forbedrer rutinerne. Det nedbringer risikoen for fejl og sikrer den gode købsoplevelse, som vi altid tilstræber at give vores kunder. Vi har i dag været i dialog med Dennis og har fundet frem til en god løsning', lyder det.

Efterfølgende har Ekstra Bladet i gang været i kontakt med Dennis Eriksen, der oplyser, at han er blevet lovet et gavekort på 500 kroner. Samtidig har han fået lovning på, at køkkenet bliver lavet 11. september.

Foto: Ole Steen

Det er ikke første gang, at Ekstra Bladet skriver om problemerne med Elgigantens levering af køkkener. Både 42-årige Christian Holm Gade og 52-årige Lotte Schjerbech fra Langeskov har været igennem et køkken-mareridt hos Elgiganten.

Dengang skrev Frederik Danvig følgende:

'I den pågældende sag har vi begået en stribe fejl, og vi har ikke været gode nok til at kommunikere. Det er dybt beklageligt, at det er gået ud over kunden her, der forståeligt nok er utilfreds med forløbet, og det er vi selvfølgelig også'.

Han skriver videre, at Elgiganten med det samme vil rette op på de fejl, der er begået i Lottes sag.

'Vi går hver dag på arbejde med det for øje at give vores kunder gode oplevelser, og når det kikser, kan vi aldrig være tilfredse. Derfor får vi selvfølgelig rettet op på sagen her samtidig med, at vi undersøger, hvordan det kunne ske, så vi kan lære af det og gøre det bedre i fremtiden'.

Har du oplevet noget lignende? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. tekst)