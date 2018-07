Dennis opgiver vanvids-rekord: - Kunne være endt ret alvorligt

Danske Dennis Seiler-Holm ville svømme tværs over Østersøen til Tyskland, men efter 32 kilometer stod han stille i vandet

Der er officielt kun én, der er lykkedes med at svømme tværs over Østersøen fra Gedser til Rostock.

I 1938 præsterede danske Jenny Kammersgaard netop det. Natten til tirsdag begav Dennis Seiler-Holm sig ud på samme tur for at blive den første danske i 80 år til at svømme den 45 kilometer lange tur - og samtidig ville Dennis gøre det endnu hurtigere.

Det blev dog ved drømmen, da danskeren, der kun var iført Speedos, svømmebriller og badehætter, efter 32 kilometer stod fuldstændig stille i vandet.

- Jeg havde ligget så mange timer med smerter i armen, så jeg var afklaret med, at jeg ikke kunne trække mere i armen. Jeg kunne ikke få fart på, så det var meningsløst at fortsætte.

Du vidste tidligt, at du havde ondt i armen, hvorfor fortsatte du?

- Det var jo kun armen, der drillede, min krop var frisk. Selv efter 12 timer var resten af kroppen frisk, men jeg kunne ikke få smerterne væk i armen.

Tirsdag aften var Dennis stadigvæk i fuld gang og kunne se målet foran sig. Video: Per Rasmussen

Armen var ikke det eneste problem for Dennis, der forlod dansk grund natten til tirsdag.

- Jeg var begyndt at blive lidt kold, så det kunne være endt ret alvorligt.

På trods af at Dennis måtte opgive forsøget 13 kilometer før, han nåede til Tyskland, var humøret relativt højt, da han blev sejlet i land i den båd, der fulgte ham af sikkerhedsmæssige årsager.

- Jeg er mega stolt og tilfreds med mig selv. En skade er en skade, og måske havde jeg klaret den uden skaden, men det er jo ikke til at sige, når det er sådan et langt svøm.

