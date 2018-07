Dennis svømmer til Tyskland i Speedos: - Frygter ikke at dø

Ekstra Bladet er med i følgebåden og er med, når Dennis Seiler-Holm rammer land

Natten til tirsdag stævnede Dennis Seiler-Holm ud fra Gedser Lystbådehavn, hvor han påbegyndte sin mest vanvittige mission i sit 38-årige liv. Nemlig en svømmetur på cirka 45 kilometer til Tyskland.

Dennis regner med at gennemføre ruten over Østersøen på omkring 20-24 timer, og han forventer at ankomme i det tyske sent tirsdag aften, hvis alt går efter planen.

Og meget kan gå galt, når man kun er iført Speedos, svømmebriller og badehætte i det åbne hav.

- Det kan blive et problem at holde kropstemperaturen oppe, men der kan også være meget strøm eller dårligt vejr, der kan gøre det svært, lyder det fra Dennis inden afgang.

Det er ikke kun for sjov, at Dennis svømmer turen kun iført Speedos og ikke i en behagelig våddragt, som de fleste svømmere nok ville foretrække.

- Det er en tradition, at man svømmer iført korte badebukser, da en våddragt giver en mulighed for at flyde bedre. Det stammer helt tilbage til dengang de første personer svømmede over den engelske kanal, fortæller den barske svømmer.

Den 38-årige vovehals kommer til at følge reglementet fra 'Channel Swimming Association', der udover det sparsomme udstyr, også foreskriver at Dennis ikke må være i fysisk kontakt med nogen under sin tur.

Der vil dog være en følgebåd med en observatør og et crew, der kan assistere Dennis til Tyskland.

Kvinde svømmede samme tur i 1938

Dennis er ikke den første person, der har fået den vanvittige idé at svømme 45 kilometer til Tyskland. I år er det 80 år siden, at danske Jenny Kammersgaard krydsede Østersøen iført badedragt.

Ifølge Dennis Seiler-Holm, er der ingen, der har præsteret at svømme samme rute, siden Jenny Kammersgaard gjorde det i 1938.

- Hvad jeg ved af, så er det ikke sket siden. Hvis nogen mener, at de har gjort det, så må de jo kunne bevise det, lyder det med et grin fra Dennis.

Vil redde udsatte børn

Den 38-årige far til tre svømmer ikke kun den lange rute for at overbevise sig selv om, at han kan gøre det umenneskelige, men også for at samle ind til børn der ikke har det nemt.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet svømmerens hårde barndom, hvor han ofte oplevede at få tæsk af sine forældre.

Derfor bruger han svømmeturen til at samle ind og gøre opmærksom på Børns Vilkår, som han også er blevet ambassadør for.

- Jeg gør det for at skabe noget opmærksomhed om en vigtig sag. Og så håber jeg, der er nogle, der vil støtte dem, lyder det fra Dennis.

Har svømmet til Tyskland før

Det er ikke første gang, at Dennis prøver kræfter med at svømme til Tyskland.

I 2017 lykkedes det vanvids-svømmeren at krydse Femern Bæltet, hvor han på 11 timer og 45 minutter svømmede de godt 27 kilometer, inden han kunne træde sikkert i land i Putgarden.

Undervejs kæmpede Dennis med kraftig strøm og voldsom syre i arme og ben, men trods den hårde tur sidste år, så er han ved godt mod inden turen.

- Jeg regner med at alt går, som det skal, lyder det fra Dennis.

Ekstra Bladet er med hele vejen, når Dennis forhåbentligt har fuldført den 45 kilometer lange rute til Tyskland sent tirsdag aften.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Dennis Seiler-Holm gør sig klar til at svømme til Tyskland