Departementschef sendt på elefantkirkegård med topløn

Det kan godt være, at Agnete Gersing er trådt et skridt ned ad karrierestigen, men den fede løn beholder hun.

I midten af november kom det frem, at hun selv havde sagt ja at gå fra topjobbet som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet til jobbet som såkaldt kommitteret i Finansministeriet.

Siden har såvel Politiken som Information beskrevet, at hun reelt blev smidt på porten af den nye minister Ane Halsboe-Jørgensen, og nu kan Ekstra Bladet fortælle, at hun har beholdt sin topløn.

I en aktindsigt fra Finansministeriet lyder det, at hun er ansat på lønramme 41 - samme trin som departementschefer - hvilket årligt udløser 891.130 kroner. Dertil kommer samlede tillæg på 784.600 kroner. Altså samlet 1.675.730 kroner. Dertil kommer pension.

Til gengæld har hun fået en arbejdsbeskrivelse, som er lige så fast som budding. Således lyder det:

'Agnete Gersings ansvarsområder og arbejdsopgaver fastlægges løbende mellem Agnete Gersing og Finansministeriets departementschef. De kan blandt andet inkludere: Organisationsudvikling, lederudvikling, kompetenceudvikling, faglig og ledelsesmæssig sparring, deltagelse i eksterne og tværministerielle udvalg, projekter og ad hoc-opgaver.'

Elefantkirkegården

Betegnelsen 'kommitteret' bliver af Politiken beskrevet som elefantkirkegården, og i nyere tid er den mest kendte af slagsen nok, da Gitte Rabøl blev ansat som kommitteret for mangfoldighed i DR - den såkaldte mangfoldighedskonsulent.

Ifølge Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig ledelsen på Syddansk Universitet, er det en post, der bruges for at holde på viden, om end det sjældent er ansvar, der tynger posterne.

- I stedet for at afskedige dem giver man dem en post, hvor de ikke gør nogen skade, men hvor de stadig har til livets ophold. Det er typisk ikke nogle særlig betydningsfulde poster.

Kan være god idé

Han mener dog, at det kan være en god idé at holde på sådanne kapaciteter:

- Sådanne nogle personer har typisk meget erfaring og meget intuition. Og at fastholde dem i en eller anden stilling kan være en god idé. Og så er det god personalepolitik, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet

Ifølge både Politiken og Information var en af de skelsættende grunde til Agnete Gersings exit, at hun bakkede op om den kommission, der skal undersøge, om læreruddannelsen kan reformeres. Ifølge Politiken gik hun endda langt for at beholde kommissionen. Men samme dag, hun var ude af vagten, blev den nedlagt.

Onsdag sendte Ekstra Bladet finansminister Nicolai Wammen en række spørgsmål om ansættelsen af Agnete Gersing ligesom en række spørgsmål til hovedpersonen. Det skete via presseafdelingen i Finansministeriet.

Fredag rykkede Ekstra Bladet for svar, men eneste svar er fra kommunikationschef i Finansministeriet Sigga Nolsøe:

- Jeg har ingen tilbagemelding til dig.

- Er det, fordi der ikke kommer nogen tilbagemelding?

- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har ingen melding til dig.

- Men vil Agnete Gersing sige noget?

- Jeg har ingen melding til dig.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har heller ikke ønsket at kommentere denne historie.