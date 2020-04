Der blev søndag foretaget 2272 test for coronavirus i Danmark fordelt på landets fem regioner.

Det oplyser Danske Regioner.

Dermed nåede regionerne heller ikke søndag op på Sundhedsstyrelsens ønskede 5000 coronatest hver dag i uge 14. Det samme var tilfældet lørdag, hvor 3258 blev testet for coronavirus.

Antallet er et udtryk for gennemførte test og ikke for regionernes testkapacitet. Det er altså muligt for regionerne at teste flere.

Danske Regioner antager, at antallet af testede lørdag og søndag skyldes, at der er færre henvisninger over weekenden.

Som et led i den nuværende strategi ønsker sundhedsmyndighederne, at antallet af daglige test skal stige uge for uge.

Målet for sidste uge var 5000 test om dagen. Det lykkedes dog kun torsdag og fredag, hvor der begge dage blev foretaget knap 6000 test.

I denne uge er målet at nå 10.000 daglige test. Og i ugen efter påske skal tallet op på 15.000.

Sundhedsstyrelsen har løbende ændret sine anbefalinger og retningslinjer under coronakrisen, for hvor mange og hvem der skal testes.

I begyndelsen testede man alle med symptomer, der kom hjem fra rejser i Norditalien og Østrig, hvor smitten på det tidspunkt bredte sig voldsomt.

11. marts skiftede sundhedsmyndighederne imidlertid strategi, så det kun var personer med svære symptomer, som blev testet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har argumenteret for, at man bør teste så meget som muligt.

Det har ført til kritik af den danske teststrategi, og i sidste uge blev kriterierne for, hvem der kan blive testet, ændret.

I de nuværende retningslinjer, som trådte i kraft torsdag i sidste uge, fremgår det, at også borgere med milde symptomer kan blive testet.

Det gælder for eksempel personer, som bor sammen med nogen i risikogruppen.

Desuden er det nu muligt for de praktiserende læger at henvise borgere til test. Det betyder, at lægen kan henvise direkte til test på en regional klinik efter en telefonisk vurdering.

Ifølge Statens Serum Institut er der under coronakrisen kommet svar på 47.340 test. Det viser tal fra mandag morgen.