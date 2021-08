Der er det seneste døgn registreret 984 smittetilfælde i Danmark

Der er det seneste døgn registreret 984 smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittede har været stabilt den seneste måned med i gennemsnit 900 smittetilfælde om dagen.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at smittetallene vidner om en stabil situation.

- Det er flere smittede end før sommerferien, og det er en kombination af forskellige faktorer.

- For det første har vi været ude at rejse, skolerne er startet igen, vi er begyndt at færdes mere på kryds og tværs, og måske har vi også fået et mere afslappet forhold til tingene, siger han.

Han fortæller også, at den mere smitsomme Delta-variant også er en afgørende faktor.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet blandt knap 69.000 PCR-test, som tages via en podning i halsen.

Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er 1,43, hvilket også svarer til niveauet den seneste periode.

På landets hospitaler har der det seneste døgn været en stigning på 11 personer, der er indlagt og testet positiv for coronavirus.

Samlet er der 116 indlagte, hvilket er en firedobling siden begyndelsen af juli, hvor hospitalerne ramte det hidtil laveste antal coronaindlæggelser i år.

- Der er mere dynamik i antallet af indlæggelser, og det er udtryk for, at folk er indlagt forholdsvis kortvarigt.

- Det er mest unge mennesker, der bliver indlagt på hospitalet, fordi der er noget faretruende, og så bliver der hurtigt rettet op på det, og de bliver sendt hjem igen, siger Hans Jørn Kolmos.

I vinter, da det stod værst til under anden bølge, var der i underkanten af 1000 patienter på hospitalernes coronaafdelinger.

Samtidig er der sket et skift i aldersfordelingen, så en større andel er i de yngre aldersgrupper under 40 år, oplyste Sundhedsstyrelsen i sidste uge.

Der er ikke registreret nogen dødsfald relateret til coronavirus det seneste døgn.