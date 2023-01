Der er for første gang fundet fugleinfluenza i danske ræve

Tre rævehvalpe og en voksen hanræv, der blev fundet døde sidste år, var smittet med fugleinfluenza.

Det er første gang, der er konstateret fugleinfluenza i danske ræve, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Dyrene døde ifølge SSI formentlig af fugleinfluenza.

Ifølge Charlotte Hjulsager, der er seniorforsker hos SSI, er det bekymrende set ud fra et fagligt synspunkt.

- Det er altid bekymrende, når man finder fugleinfluenza i pattedyr, fordi det betyder, at virus potentielt kan tilpasse sig bedre til pattedyr, når det er smittet over én gang.

- Men der er ikke noget umiddelbart alarmerende i det her tilfælde. Vi har ikke set spredning mellem pattedyr, siger hun.

Der er ifølge forskeren ingen grund til generel bekymring i befolkningen på baggrund af fundet.

Den voksne hanræv blev fundet død i januar 2022 på Djursland, mens rævehvalpene blev fundet døde ved Odder syd for Aarhus i slutningen af april.

De døde dyr blev undersøgt i forbindelse med et program til overvågning af influenza hos vildtlevende pattedyr. Overvågningen blev igangsat i efteråret 2022, og derfor er der gået en rum tid, fra dyrene blev fundet, til de blev undersøgt og testet positive for fugleinfluenza.

19 ræve, der døde i perioden mellem januar og november sidste år, er undersøgt.

Af de 19 var 8 af dem enten fundet døde, eller også var de syge, og i så fald blev de aflivet. De sidste 11 blev enten aflivet i forbindelse med jagt eller regulering.

Da der er tale om en lille stikprøve, er det muligt, at flere ræve i Danmark end de fire er eller har været smittet.

Spørgsmål: Kan det her fund tyde på, at virus potentielt vil have nemmere ved at smitte til mennesker?

- Hvis det smittede videre fra rævene. Men det har det ikke vist at gøre. Vi har ikke set nogen eksempler på det, siger Charlotte Hjulsager.

Det kommer ikke bag på seniorforskeren, at der er fundet højpatogen fugleinfluenza blandt danske ræve.

Der har nemlig været mange udbrud af den smitsomme og dødelige sygdom blandt fugle i Europa de seneste år, og i udlandet er sygdommen også konstateret blandt pattedyr såsom ræve.

Men heller ikke i de tilfælde har der ifølge Charlotte Hjulsager været indikationer på, at virusset skulle have spredt sig mellem pattedyr.

SSI vil som følge af fundet fortsat holde øje med fugleinfluenza og tage diverse forholdsregler, når forskerne undersøger prøver, der kan indeholde fugleinfluenza.