Der er fundet 908 nye smittetilfælde i Danmark

Der er det seneste døgn registreret 908 smittetilfælde i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Dermed er smitten nogenlunde på niveau med den seneste måned, hvor der i gennemsnit har været 962 smittetilfælde om dagen.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet via 131.512 PCR-prøver, der udføres ved en podning i halsen.

Andelen af positive prøver - kendt som positivprocenten - er på 0,69 procent.

Det tal er til gengæld steget den seneste uge fra at have ligget omkring eller under 0,50 procent de seneste måneder.

Ud over PCR-prøverne er der det seneste døgn foretaget 530.591 lyntest.

Positive prøvesvar herfra indgår dog ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene.

Derfor anbefaler de danske sundhedsmyndigheder, at man tager en opfølgende PCR-test, hvis lyntesten en positiv. Samlet anslås den massive testindsats ifølge Justitsministeriet at koste to milliarder kroner om måneden.

På landets sygehuse er status tirsdag, at der er 155 indlagte med coronavirus. Det er to flere end mandag, men tallet har gennem det meste af året været faldende.

På vaccinationerne skrider det også frem. Der er det seneste døgn givet 56.400 stik.

Samlet er 21,8 procent af befolkningen blevet færdigvaccineret. Det svarer til 1,27 millioner personer.

Derudover har 893.000 fået første stik og afventer stik nummer to. Det svarer til 15,3 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil vaccineres, kan være færdigvaccineret 12. september.

Der er ingen nye dødsfald det seneste døgn. Samlet har Danmark registreret 2516 coronadødsfald.