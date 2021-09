Der er lukket for det varme vand

Det kunne have været en indbringende, sidste sensommer-slutspurt på det nybyggede og evigt voksende Aarhus Ø i det varme vejr med høj sol, næsten ingen vind og et indbydende, 17-18 grader varmt havnebad, som blev indviet for få år siden.

Men selvom scenen er sat for liv og glade, lune sensommerdage med - potentielt - massevis af badegæster, så er der kun ganske få mennesker langs den solbeskinnede promenade med blandt andet kaffe-, øl- og burgerbarer, iskiosk, butikker, badehuse, teater og vandsport.

Og badegæster er der slet ingen af, for havnebadet lukkede 1. september. Indtil genåbningen for vinterbadere 1. oktober kan man nu kun bade i bassinet lørdag og søndag om formiddagen mellem klokken otte og 12.

Indehaveren af den kombinerede frisørsalon og bar, Mathias Camilo, ærgrer sig over, at lukningen af havnebadet betyder færre kunder. Foto Claus Bonnerup

- Det ærgrer mig, og jeg forstår ikke, hvorfor Aarhus Kommune vælger at lukke for badebassinerne allerede 1. september. Vinterbaderne starter jo op 1. oktober, så hvorfor fortsætter man ikke bare med at have livreddere og dermed fri adgang til en dukkert frem til vinterbadesæsonens begyndelse, siger Mathias Camilo, indehaver af 'Uno más', der er en kombination af frisørsalon og øl-, vin- og cocktailbar med servering på taget af de to sammenbyggede containere.

Mathias Camilo har drevet 'Uno más' siden november 2019 og har således mærket på egen pengepung, hvad det vil sige at klare sig igennem en coronapandemi med nedlukninger og manglende indtjening.

By som Aarhus bør have åbent

Derfor falder lukningen af havnebadet i landets næststørste by overhovedet ikke i god jord hos den colombiansk-fødte frisør og bartender med en fortid i Grindsted.

- Vi kunne helt klart have flere kunder og dermed en bedre indtjening, hvis der var åbent for badegæster, siger Mathias Camilo.

Han bakkes op af indehaverne af 'The Burgery' 50 meter længere henne ad promenaden med det rå, unikke udtryk.

Den ene halvdel af makkerparret bag 'The Burgery', Alexander Helmuth, mener, det er latterligt, at Aarhus Havnebad kun har dagligt åbent for alle indtil 1. september. Foto Claus Bonnerup

- Det er jo fuldstændig latterligt, at man lukker for badegæster, når både vand og vejr er til at holde åbent. Især i år, men jeg mener også, at der generelt burde være åbent for et havnebad i en stor by som Aarhus også i september, siger Alexander Helmuth, der står bag 'The Burgery' sammen med vennen Pierre Niyonkinzo.

De to nikker genkendende til Mathias Camilos situation med dalende omsætning som følge af lukningen for badegæster.

- Vi har åbent året rundt og klarer os udmærket via vores take away, men vi kunne tydeligt mærke negativ forskel på den daglige omsætning, da havnebadet lukkede, siger Alexander Helmuth.

Hvorfor ikke også i maj

Bestyrer hos Street Coffee & Bar, Stine Flak Andersen, går et skridt videre og mener, at havnebadet burde være åbent en måned længere i begge ender af den nuværende tre måneders periode med livreddere og åbent hver dag i juni, juli og august.

Også hos Street Coffee & Bar er daglig bestyrer Stine Flak Andersen utilfreds med, at det attraktive Aarhus Havnebad er lukket land i sensommervarmen. Foto Claus Bonnerup

- Vi oplever også kunder på majdage med godt badevejr, der undrer sig over, hvorfor man ikke kan hoppe i et af bassinerne, siger Stine Flak Andersen og fortsætter:

- Man har brugt mange penge på at bygge et stort, flot havnebad, og det er blandt andet sket, fordi politikerne gerne vil have mere liv og flere aktiviteter i området. Derfor virker det mærkeligt, at man kun har åbent i tre måneder om året.

Ifølge Stine Flak Andersen mærkes lukningen også på den daglige omsætning i kaffebaren.

- Det var tydeligt allerede i sidste uge, at badegæsterne er væk, siger hun.

Rådmand: Derfor er der lukket

Rådmand for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune, den radikale Rabih Azad-Ahmad, er ikke fuldstændigt afvisende over for at vurdere, hvorvidt åbningstiderne for Aarhus Havnebad kan gøres mere fleksible og imødekommende i fremtiden.

Den radikale kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad er villig til at kigge på, om åbningsperioden for Aarhus Havnebad kan være mere fleksibel. Foto Christian Lykking

- Det er et krav fra myndighederne, at der skal være uddannede kystlivreddere tilstede, når havnebadet er åbent. Vi oplever, at havnebadet er meget besøgt, så snart solen skinner, mens der i perioder stort set ikke er nogen mennesker og derfor tilstræber vi at bruge penge på at bemande havnebadet der, hvor efterspørgslen er størst, siger rådmanden til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg vil dog gerne undersøge, om ikke vi fremover kan finde nogle mere fleksible åbningstider.

Badegæster forstår det ikke

De fire nystartede computerteknologi-studerende måtte finde sig et andet sted at bade, da de slukørede indså, at havnebadet er lukket. Foto Claus Bonnerup

Ekstra Bladet mødte flere, der iført rygsæk med håndklæde og badetøj og forventningsglæde i øjnene måtte se langt efter det, de troede skulle have været et forfriskende hop i havet i det varme sensommervejr ved Aarhus Havnebad.

Heriblandt var de fire nystartede studerende på computerteknologi ved Aarhus Universitet, Lars Schmidt Hansen, Aske Holmboe Vorting, Jeppe Bangshaab Christensen og Emil Andersen.

Som tilflyttere fra mindre byer som Hillerød, Vejle, Kalundborg og Sønderborg var hele kvartetten på 21-22 år overbeviste om, at der selvfølgelig var åbent for en dukkert i havnebadet i landets næststørste by. Derfor var skuffelsen til at tage at føle på hos de unge, desillusionerede mænd, som efterfølgende fortrak til det nærliggende 'Den Permanente' badestrand kun cirka en kilometer væk.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man bygger et stort, flot og tilsyneladende dyrt havnebad, når vi så ikke kan bruge det, siger Ask Holmboe Vorting og suppleres af studiekammeraterne Lars Schmidt Hansen og Jeppe Bangshaab Christensen, der er enige om, at lukningen ikke skal forhindre dem i at hoppe i havet.

- Vi finder en strand. Dem er der heldigvis flere af i nærheden.

Emil Andersen lægger ikke skjul på sin uforbeholdne mening om havnebads-lukningen.

- Det er noget fis og virker især tosset, når der er så godt vejr.

Amalie Sikore, til venstre i billedet, og veninden Maya Magnussen var også irriterede over i sidste uge at møde op med badetøj for så at opdage, at havnebadet var lukket. Foto Claus Bonnerup

Veninderne Amalie Sikore og Maya Magnussen fra Aarhus kommer jævnligt på promenaden og i havnebadet, og de nåede derfor allerede at blive irriterede og skuffede i sidste uge, da de også troppede op med badetøj en dag.

- Det er svært at forstå, at man pludselig ikke kan benytte badefaciliteterne, når der stadig er sommer og indbydende vejr til både at bade og sidde uden for, siger de to 18-årige kvinder, der begge er HTX-studerende på Aarhus Gymnasium i Ceres Byen.

- Dejlig, afslappet og maritim stemning og øl, som man ikke sådan bare lige kan købe andre steder, begrunder veninderne, at de et par gange om ugen besøger området i sommerperioden.

