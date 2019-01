Det kræver lidt overvindelse. At sænke korpusset ned i 3,6 grader koldt vand. Man får et chok, og det kan være svært at holde mund.

Alligevel er vinterbadning blevet ekstremt populært, og der findes ifølge foreningerne over 45.000 registrerede vinterbadere på landsplan i år.

- Der er noget drama i det. Det kolde gys, og når man kommer ud, og det blæser og regner. Der er noget dramatisk over det iskolde vand, og så op i den knaldvarme sauna igen. Og så giver det et eventyrligt velbefindende. Det 'de' siger med, at der kommer endorfiner og sådan noget. Det passer!, siger Frank Nilsson, der er folkepensionist og har vinterbadet de sidste ti år.

Søndag formiddag mødte Ekstra Bladet ham ved en af Københavns 'fineste' vinterbadeklubber, Svanemøllebugtens Vinterbadelaug på Østerbro.

Frank Nilsson er pensionist og vinterbader i perioder hver dag. Foto: Henning Hjorth

Klubben har arkitekttegnet sauna med havudsigt over Øresund i første sals højde. En priviligeret oase for både pensionister og unge studerende, der nyder at smide tøjet og hoppe i det ekstremt kolde havvand.

Også et par yngre kvinder har fundet vej til Svanemøllens Vinterbadelaug.

De er rigtige 'vikinger', for de kan ikke gå i sauna bagefter.

Der er nemlig syv års ventetid på at blive rigtigt medlem af Vinterbadelauget, så det er ikke alle, der har adgang til den flotte sauna og omklædningsrummet.

Ægteparret Klaus og Bente Lange i saunaen. Klaus er arkitekt og har tegnet og været med til at bygge klubhuset. Foto: Henning Hjorth

Bestyrelsen i lauget har dog været så venlige at bygge et udendørs 'skur' på laugets grund, hvor alle, der ikke er medlemmer, kan stå i læ og klæde om, inden de hopper i fra laugets badebro.

- Vi har te med! Vi stoppede lige som bare ikke rigtig med at bade, da det ikke var varmt længere i sommers. Og så tænkte vi, nu prøver vi at fortsætte. For at se om vi også kunne blive vinterbadere, siger Maiken Molbo Westh.

Og det lykkedes for de to kvinder. Det er deres første sæson.

- Det er superfedt. Det er selvfølgelig en overvindelse inden man skal ned, men det man får, når man har været i, er jo det man jagter. Man føler sig bare fornyet, og man kan mærke, at man er i live, siger Maiken Westh.

Maiken Molbo Westh (tv) og veninden Trine Rosenkvist fortsatte sådan set bare med at bade efter den gode sommer. Foto: Henning Hjorth

Veninden Trine Rosenkvist er også begejstret for deres fælles hobby.

- Det er nok mere mentalt, tænker jeg. At man har det godt. Det er en god start på dagen at lige komme herned. Og så er man ligesom i gang, og vi har formået at gøre det hver weekend. Vi gør det ikke hver dag, siger Trine Rosenkvist.

Maiken Westh forklarer, at det er trygt at komme ned til Svanemøllebugtens Vinterbadelaug.

- Det er så fint at gå i her, fordi det kan også godt være en lille smule skræmmende, når det er koldt og det blæser og der er skumsprøjt, lyder det fra Maiken Molbo Westh.

Søndagens temperaturer: Vejr 5,2 grader. Vand 3,6 grader. Foto: Henning Hjorth

'Vi skar hul i isen'

- 26. januar 2009, der skar vi hul i isen for at kunne komme i vandet, siger formanden for Svanemøllebugtens Vinterbadelaug, arkitekt Klaus Lange.

- Og kørte isblokkene ind under den is, der lå ude, supplerer hans hustru, Bente Lange.

Klaus Lange mener, at der dengang var fire-fem aviser og Danmarks Radio nede ved klubben, og så væltede det ind med medlemmer.

- Men der kan I vel virkelig mærke forskel på, når der er is på, og så i forhold til nu, hvor vandet er fire grader?

- Det er jo fucking koldt, siger Bente Lange og griner.

Og om det er to grader koldere gør ikke det store, forklarer hun.

Ægteparret startede selv klubben op og Klaus Lange tegnede klubhuset inklusive omklædning, et lille fællesrum og sauna.

- Min kone sagde, da Københavns Kommune skulle anlægge en strand herude: 'Skal vi ikke lave et vinterbad. Så det var faktisk hende, der fik idéen. Og så gik vi rundt til vores nabo-grundejerforening og spurgte om, hvad de syntes om det.

- Og der mødte vi en, der hed Jan. Han sagde: ' Det lyder dødspændende, det vil jeg godt være med til. Men jeg vil altså ikke bade!

Svanemøllebugtens Vinterbadelaug blev stiftet 5. november 2009 og indviet den 23. januar 2010. Klubben består i dag af 2.200 medlemmer og fungerer uden offentlig driftstøtte.

Svanemøllens Vinterbadelaug er blevet meget populær. Der er i dag over 2.200 medlemmer. Foto: Henning Hjorth

'Tilladt at være topløs'

Der er forskellige regler i landets vinterbadeforeninger om, hvilken beklædning man har på, når man vinterbader. I vinterbadeklubben Helgoland på Amager kan man være helt nøgen både ude og inde i saunaen. Og i Vinterbad Bryggen på Islands Brygge, ser man helst, at vinterbaderne har både badebukser og top på inde og ude.

Hos Svanemøllebugtens Vinterbadelaug har man valgt den gyldne mellemvej:

'Der er tilsyneladende opstået tvivl om, hvor meget eller hvor lidt håndklæde/tøj man må have på i saunaen.



På en generalforsamling for snart en del år siden blev det vedtaget, at både kvinder og mænd blot skal have noget om lænden.

Det er altså tilladt at være topløs.'

Kilde: Svanemøllebugtens Vinterbadelaug