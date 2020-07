Der er registreret 30 nye coronasmittede i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut tirsdag.

Samtidig er antallet af indlagte faldet med én til 22. Ud af de indlagte er tre på en intensivafdeling. De er alle koblet til en respirator.

Der er ingen nye dødsfald. Samlet har der været 613 dødsfald med coronasmittede siden udbruddets begyndelse.

Det er beroligende, at de seneste ugers stigning i antallet af coronasmittede ikke er fortsat i denne uge.

Sådan lyder det fra Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitet. Han peger på, at der i løbet af sidste uge var flere dage med over 40 smittetilfælde.

- Tallene ser fornuftige ud i dag, efter at vi de seneste uger har set en stigning i antallet af smittede, men nu ser det mere betryggende ud.

- Hvis vi havde set en fortsat stigning i antallet af smittede, ville det have givet anledning til bekymring.

- Det tyder på, at de mange restriktioner, som vi overholder, er med til at holde virus i ave, siger, siger Christian Wejse.

I lande som Spanien er der på det seneste set en stigning i smitten og en frygt for en anden bølge af udbruddet, men Christian Wejse ser ikke samme risiko i Danmark på nuværende tidspunkt, når man ser på antallet af smittede.

- Der ser ikke ud til at være risiko for en anden bølge i Danmark nu og her, men risikoen for, at den kommer til vinter, er større, fordi vi typisk ser luftvejsinfektioner have bedre vilkår om vinteren, hvor vi klumper os sammen indenfor i små rum, siger han.

Samlet set har der været 13.577 registrerede tilfælde med coronavirus i Danmark siden slutningen af februar.

Langt størstedelen har overstået deres infektion, hvilket i myndighedernes termer er, når man ikke er indlagt eller død, 14 dage efter at man er testet positiv.